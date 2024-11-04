Ekim ayı enflasyonu bugün açıklanacak: Kira artış oranı da belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün saat 10.00'da yılın 10'uncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

TÜFE'deki değişim eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşmişti.

Tüketici fiyat endeksi ağustosta yüzde 2,47, temmuzda yüzde 3,23 artış göstermişti.

Kira artış oranları da belli olacak

Ev, işyeri sahipleri ve kiracılarını yakından ilgilendiren ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, güncel TÜFE verilerine göre kira sözleşmelerinde artış yapılacak.