'Ekonomik konjonktür ekstra külfet getirecek'

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

ETO’nun Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan Metin Güler, enflasyon muhasebesinin işletmelerin gerçekte var olmayan, sadece kağıt üzerinde görünen kazançlarla vergilendirilmesine yol açtığını söyledi. Güler, “İş dünyasını çok yakından ilgilendiren bu uygulama kapsamında yatırım yapacak firmalarla ilgili yeni düzenlemeler yapılacağı konuşuluyor ancak daha önce yatırım gerçekleştirmiş olan firmaların mağduriyeti göz ardı ediliyor . Vergi kazançla orantılıdır. Ticaret ile elde edilen gelire bağlı vergi ödenir. Fakat enflasyon muhasebesinde kazanç dışı gelir noktasında bir planlama var. Bazı firmalar çok zor durumda kalacak” diye konuştu.

Yüksek enflasyondan kaynaklanan fiyat artışlarının bilançolarda kâr olarak görünmesine karşın, gerçekte böyle bir kârın söz konusu olmadığına dikkat çeken Güler, bu durumun işletmeleri daha fazla borçlanmaya zorlayacağını kaydetti. Mevcut ekonomik koşulların firmalar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ve sürdürülebilirlik açısından büyük riskler taşıdığını ifade eden Güler, “Risk ve sorumluluk alarak istihdam sağlayan firmaların öncelikle bunun sürdürülebilirliğini sağlaması lazım. İçinde bulunduğumuz konjonktür bizi ekstra külfetle yüzleştirecek” dedi.

Bir yandan enflasyon muhasebesinden doğacak riskleri planlarken diğer yandan enflasyonla büyük bir mücadele verildiğini vurgulayan Güler, “Temmuz ayında doğalgaz ve elektriğe ciddi oranda zam geldi. Enflasyonla mücadele edecekseniz bunun bazı kuralları var. Giderler ve harcamalar noktasında kamunun da kendi üzerine düşen bir takım sorumlulukları yerine getirme zorunluluğu vardır. Fiyatları yükselterek enflasyonla mücadele edemezsiniz” ifadelerini kullandı.