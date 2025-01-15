Ekonomik kriz ve vize sorunu Hannover Messe’yi de vurdu

MERVE YİĞİTCAN

Dünyanın önde gelen sanayi fuarlarından Hannover Messe 2025 için geri sayım başladı. Almanya’nın Hannover kentinde 31 Mart – 4 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan ve bu yıl 78’inci kez kapılarını açacak fuara, Türkiye’den 134 firmanın katılması bekleniyor. 1992 yılından bu yana fuara İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) organizasyonunda milli katılım gerçekleştiren Türkiye, Hannover Messe’de Almanya ve Çin’den sonra en geniş katılımla yer alan üçüncü ülke konumunda.

“Geleceği teknolojiyle şekillendirmek” mottosuyla düzenlenecek fuarın odak noktası ise bu yıl ‘akıllı üretim’ olacak. Fuarın partner ülkesi ise Kanada… Bu sene 7 holde düzenlenecek fuarda 4 bin civarında katılımcı firmanın yer alması bekleniyor.

Ancak geçmiş yıllarda 27 holden oluşan Hannover Fuar Merkezi’nin tamamına yayılan fuarın katılımcı sayısı 2019 yılında 6500’e kadar çıkmıştı. Küresel ekonomide yaşanan çalkantılar ve Avrupa’nın katı vize uygulamalarından Hannover Messe’nin de nasibini aldığı görülüyor.

Fuarcılar ‘vizeyi’ çözme uğraşında

Hannover Messe 2025’in tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konu gündeme gelirken, Deutsche Messe Hannover Messe Ticaret Fuarı ve Ürün Yönetimi Küresel Direktörü Hubertus von Monschaw, küresel ekonomik gelişmelerin fuara uluslararası katılımı etkilediğini vurguladı. Pandemi sonrası artan vize sorunlarını da değerlendiren von Monschaw, “Vize konusu bizim özellikle odaklandığımız bir konu. Alman hükümetiyle bir protokol ya da benzer bir yöntemle aşmak için çabalarımız var. Almanya’daki diğer fuar şirketleriyle de konuya odaklanıyoruz, en azından ticaret fuarlarına yönelik Almanya’da net bir çerçeve çizilmeli” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, geçmiş yıllarda daha fazla Türk firmasının fuarda katıldığını hatırlatarak, “Katılımcı sayısında iniş çıkış olabiliyor ama bu sene biraz fazla düşüş oldu” dedi.

Bunda, küresel ekonomik sorunların etkili olduğuna işaret eden Develioğlu, vize sorunlarının da düşüşte etkili olduğunu ifade etti. Almanya’nın vize uygulamalarının iş dünyasını tedirgin ettiğini dile getiren Develioğlu, “Alman yetkililerle bu konuda görüşmeler yapıyoruz. İnşallah aşacağız” diye konuştu.

Fuarda gerek katılımcı gerekse de ziyaretçi olmanın son derece yararlı, ufuk açıcı, iş birliklerini geliştirici olduğuna inandıklarının altını çizen Develioğlu, “Bu yıl, 64 Türk firmasının fuara İTO heyetiyle iştirak etmesi ön görülüyor. Ayrıca Future Hub salonuna Türkiye’nin en büyük girişimcilik merkezi olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezimiz ve ülkemizin gururu Teknopark İstanbul’umuzun güzide start-uplarıyla birlikte biz de katılacağız. Start-uplarımız, fuara Türk girişimciliğini taşıyacaklar” diye konuştu.

“29 yılda Türk ekonomisine önemli katkılar sağladık”

Basın toplantısında konuşan Hannover Fairs Turkey Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın, şirket olarak, 1996 yılından bu yana Türkiye’de fuarları planlayıp, organize edip hayata geçirdiklerini hatırlatarak, “Kuruluşumuzdan bu yana etkili ticaret platformları oluşturarak şirketlere yeni iş bağlantıları kurmanın ve büyüyen pazarlara ulaşmanın en uygun yolunu sunmaktayız. Son 29 yılda, Türk ihracatçıları, üreticileri ve yabancı yatırımcıları bir çatı altında bir araya getiren sayısız başarılı etkinlik düzenledik. Ve Türk ekonomisine önemli katkılar sağladık” dedi.