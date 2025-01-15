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Gelecek Partisi'nden İsa Mesih Şahin, "Yeni Yol Grubu"nda yer almayacak

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, üç partinin işbirliğiyle TBMM'de kurulacağı ifade edilen "Yeni Yol Grubu"nda yer almayacağını bildirdi.

AA
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Gelecek Partisi'nden İsa Mesih Şahin, "Yeni Yol Grubu"nda yer almayacak
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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"1,5 yıldır TBMM'de en genç Grup Başkanvekili olarak yürüttüğüm görevim bugün itibarıyla sona ermiş bulunuyor. Görev sürem boyunca milletimizin emanetini en iyi şekilde taşımaya çalıştım. Bu süreçte, yapıcı muhalefet anlayışını her zaman ön planda tuttum. Türkiye'nin önemli sorunlarının hepsini Meclis'e taşıdım. Eleştirilerimi çözüm önerileriyle birleştirerek, ülkemizin ve milletimizin yararına olacak adımlar atmaya gayret ettim. Milli çıkarlarımızı doğrudan ilgilendiren bütün meselelerde devletimizin yanında durdum."

Bu gayretinin ve duruşunun aynı şekilde devam edeceğini bildiren Şahin, "Gelinen süreçte üç partinin işbirliğiyle TBMM'de kurulan 'Yeni Yol Grubu'nun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genel Başkanımızla ve parti kurullarımızla yaptığım görüşmeler neticesinde yeni kurulan bu grupta yer almayacağım. Ülkemiz ve milletimiz için ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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