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Lübnan Başbakanı olarak atanan Salam, Uluslararası Adalet Divanı üyeliğinden istifa etti

Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nawaf Salam, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun tarafından başbakan olarak atanmasının ardından UAD’den istifa etti.

Haber Merkezi
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Lübnan Başbakanı olarak atanan Salam, Uluslararası Adalet Divanı üyeliğinden istifa etti
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Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nawaf Salam, UAD’den istifa etti. Salam, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun tarafından başbakan olarak atanmasının ardından söz konusu kararı aldı.

Salam’ın UAD başkanlığı görevi normal şartlarda Şubat 2027’de sona erecekti.

 

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