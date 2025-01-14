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Trump, "değişme zamanı geldi" diyerek duyurdu: 'Dış Gelir İdaresi' kurulacak

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, gümrük vergileri, harçlar ve yabancı kaynaklardan elde edilen tüm gelirleri toplamakla görevli yeni bir birim oluşturacağını duyurdu.

Seren Altay
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Trump, "değişme zamanı geldi" diyerek duyurdu: 'Dış Gelir İdaresi' kurulacak
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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Değişme zamanı geldi"

Çok uzun süredir ABD Gelir İdaresi (IRS) aracılığıyla halkı vergilendirdiklerini belirten Trump, "Kendimizi vergilendirirken, yumuşak ve acınacak derecede zayıf ticaret anlaşmalarıyla Amerikan ekonomisi büyüme ve refahı dünyaya sundu. Artık bunun değişme zamanı geldi. Bugün tarifelerimizi, harçlarımızı ve yabancı kaynaklardan gelen tüm gelirleri toplamak için Dış Gelir İdaresini kuracağımı duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

Ticaret yoluyla ABD'den para kazananlardan ücret almaya başlayacaklarını belirten Trump, "Nihayet adil paylarını ödemeye başlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak'ın "Dış Gelir İdaresi"nin "doğum günü" olacağını kaydetti.

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