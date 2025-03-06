Ekonomistler yorumladı: Dövizle menkul satışı kararının etkileri neler?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin" tebliğlerine göre, artık araç alım satımı hariç menkul satış sözleşmelerinde ödemeler döviz cinsinden ya da dövize endeksli yerine getirilebilecek.

Karar, ekonomistlerin dikkatini çekerken, uzmanlar fiyatlamalara ve dolarizasyona işaret etti.

Mahfi Eğilmez: Dolarizasyonu besleyecek bu adım

Mahfi Eğilmez, karar için yaptığı paylaşımda, “Taşıt hariç menkul satış sözleşmelerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılması serbest bırakıldı” ifadelerini kullanırken, sonrasında kendisine yöneltilen kararın ne anlama geldiğine yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

“Sanırım bu yolla enflasyon baskısını azaltmaya çalışıyorlar ama bu kez dolarizasyonu besleyecek bu adım.”

Sanırım bu yolla enflasyon baskısını azaltmaya çalışıyorlar ama bu kez dolarizasyonu besleyecek bu adım. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) March 6, 2025

Kara: Şirketleri rahatlatacaktır

Prof. Dr. Hakan Kara, “Şirketler kendi aralarındaki birçok satış sözleşmesini dövizle veya endeksli yapamıyordu bu da kur riskini fazla fazla fiyatlamalarına veya kur alım satım farkını iki kere ödemelerine yol açıyordu. Aşağıdaki düzenleme bu verimsizliği gidermek açısından şirketleri rahatlatacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Şirketler kendi aralarındaki birçok satış sözleşmesini dövizle veya endeksli yapamıyordu bu da kur riskini fazla fazla fiyatlamalarına veya kur alım satım farkını iki kere ödemelerine yol açıyordu.

Aşağıdaki düzenleme bu verimsizliği gidermek açısından şirketleri rahatlatacaktır. pic.twitter.com/K1e4aUeaO8 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 6, 2025

Yılmaz: KKM kalkerken bunu yapmak da tezat

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, kararın kısa ve uzun dönem etkilerini şu şekilde sıraladı:

“Bu karara dair:

(i) kısa dönemli fiyat istikrar sağlayıcı gözükebilir

(ii) fakat ikili para sistemini derinleştireceği için orta-uzun etkileri yıkıcı olur

(iii) ikili yapıda, yerli-yabancı para değeri (kur) kontrol altında olmalıdır, bu karar bunu fazlasıyla piyasaya bırakıyor

(iv)KKM kalkerken bunu yapmak da tezat

(v)geçici gibi düşünülüyorsa da, biliyoruz ki bu bir eğilim yaratır

(vi)dolarizasyonunun her türlüsü (mevduat + kredi) tehlikelidir (farklı refah etkileri yaratır, para politikasının etki alanını daraltır, ithalat bağımlı ülkeyi kırılgan yapar+

(vii) dahası ulusal parana saygısızlık”

(iv)KKM kalkerken bunu yapmak da tezat

(v)geçici gibi düşünülüryorsa da,biliyoruz ki bu bir eğilim yaratır

(vi)dolarizayonunun her türlüsü (mevduat+kredi) tehlikelidir (farklı refah etkileri yaratır,para politikasının etki alanını daraltır, ithalat bağımlı ülkeyi kırılgan yapar+ — Ensar Yılmaz (@ensar_yilmazz) March 6, 2025

Akçay: Kritik bir gelişme olarak not edilecek

Doç. Dr. Ümit Akçay, karar yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“32 Sayılı Karar'daki değişiklik çok önemli, ileride bu dönemin tarihi yazılırken kritik bir gelişme olarak not edilecek. Dövizle sözleşme yapmanın yasallaştırılması, 'monetary sovereignty' denilen parasal egemenliğin devri anlamına geliyor. 'Sermaye girişleri sonsuza kadar sürecek' varsayımıyla bu işi yapanlar, yeni bir kur şokunda ne yapmayı umuyor, çok merak ediyorum.”