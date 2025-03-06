TL'deki değer kaybı en büyük banknotları nasıl etkiledi?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye’de 2021 sonrası yükselen enflasyonla birlikte Türk Lirası’nın alım gücündeki erime de hızlı oldu. Dolar ve Euro karşısında da hızla değer kaybeden TL, son 1 yıldır reel olarak değer kazansa da dolaşımdaki en büyük banknotların karşılaştırması dikkat çekti.

1 Ocak 2009’da 2006 itibarıyla 6 sıfır atılan TL’de halen en büyük banknot olan 200 TL tedavüle girdi.

Piyasaya sürüldüğü ilk gün 200 TL’nin Euro karşılığı 93,7, dolar karşılığı da 130 ediyordu.

En büyük dolar banknotu

ABD hükümetinin resmî sitesine göre, ABD’de en büyük kâğıt para 100 dolar olurken, 500, 1.000, 5.000 ve 10.000 dolar gibi daha büyük banknotlar basılmıyor. Ancak bunların hâlâ yasal ödeme aracı olduğu ve dolaşımda olabileceği de belirtiliyor. 1 Ocak 2009’taki 100 doların enflasyonla değeri 2025’te 150,45 dolara karşılık geliyor.

200 TL piyasaya ilk çıktığı gün, dolaşımdaki en büyük dolar banknot olan 100 doların üzerinde bir değerdeydi.

Euro’nun değeri

Euro’da tedavülde 7 farklı banknot bulunuyor. 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Euro. 200 ve 500 Euro’luk banknotlar sık dolaşımda olmasa da resmi olarak bulunuyor. 500 Euro piyasaya ilk çıktığı gün 5,34 tane 200 TL değerindeydi.

2021 sonrası değer kaybı hızlandı

2018’e kadar “görece” yatay seyreden TL’nin değeriyle 200 TL; 2018 yılının ilk gününde, 53,13 dolar, 43,93 Euro ediyordu.

2021 yılında pandeminin başlamasıyla dünyada yükselişe geçen enflasyon, Türkiye’de negatif ayrışırken, faiz indirimleriyle de TL’de değer kaybı hızlandı.

2025’e gelindiğinde 6 Mart itibarıyla 200 TL’nin dolar (kur 36,4514 üzerinden) karşılığı 5,49 olurken, Euro (kur 39,4913 üzerinden) karşılığı da 5,06 olarak kayıtlara geçti.

En büyük Euro banknot için 2009’da yaklaşık 5 adet 200 TL gerekirken, 2025’te 19 bin 745 TL eden 500 Euro için yaklaşık 99 adet 200 TL gerekiyor.

100 dolar için de 2009’da tek 200 TL yetip 30 dolar da artarken, 2025’te 3 bin 643,12 TL eden ABD’den en büyük kâğıt parası 18 adet TL’nin en büyük banknotu gerekiyor.