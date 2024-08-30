Ekonomistler yorumladı: TCMB’nin hamlesi mevduat faizini nasıl etkiler?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.

TCMB'den makroihtiyati çerçeveye ilişkin yapılan duyuruya göre, Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yaptı.

TCMB düzenlemeyi açıkladıktan sonra ekonomistler de düzenlemenin etkisini inceledi.

“Merkez Bankası bankalardan destek istiyor”

Nasıl Bir Ekonomi gazetesi yazarlarından, Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, “TCMB’nin son adımı “TL mevduata destek” değil. Bankalara zorla “TL Mevduat Faizini artırın” demek. Çünkü son ankette kimsenin enflasyon hedefine inanmadığı net şekilde ortaya çıktı. Politika faizini artırmaya cesaret edemiyor, bankalara “siz artırın” diyor. Mesele bu... Özetle Merkez Bankası “carry trade” olayında bankalardan destek istiyor. Ballı kazancı tabana yaymak istiyor belki de...” yorumunu yaptı.

TCMB’nin son adımı “TL mevduata destek” değil.” bankalara zorla “TL Mevduat Faizini artırın” demek. Çünkü son ankette kimsenin enflasyon hedefine inanmadığı net şekilde ortaya çıktı. Politika faizini artırmaya cesaret edemiyor, bankalara “siz artırın” diyor. Mesele bu.. — emre alkin (@emrealkin1969) August 30, 2024

Nasıl Bir Ekonomi gazetesi yazarlarından Deniz Yatırım GMY Orkun Gödek de “TL, TL, TL. Programın ilk günden bu yana tartışmasız çıpası. Devam.” Yorumunu yaptı.

TL, TL, TL.



Programın ilk günden bu yana tartışmasız çıpası.



Devam. https://t.co/tD6sEihYQC — Orkun Gödek (@orkungodek) August 29, 2024

Daha etkin yöntem

Nasıl Bir Ekonomi gazetesi yazarlarından TEPAV Direktörü Burcu Aydın Özdoğru, “TCMB, TL mevduatı artırmak için yeni düzenlemeler yaptı. TEPAV Notlarımızda bu ihtiyacı sıkça dile getiriyorduk. Para politikasının temel aracı faizi (alt bandı yukarı çekmek) kullanmak daha etkin bir yöntem olabilirdi” dedi.

TCMB, TL mevduatı artırmak için yeni düzenlemeler yaptı



👉TEPAV Notlarımızda bu ihtiyacı sıkça dile getiriyorduk



👉Para politikasının temel aracı faizi (alt bandı yukarı çekmek) kullanmak daha etkin bir yöntem olabilirdi



TCMB’nin yeni düzenlemeleri:



🔹Gerçek kişi TL mevduat… https://t.co/NQWBjTGePB — Burcu Aydın Özüdoğru (@aydin_brcu) August 30, 2024

Çok ince ayar

TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü Ali Çufadar da kararın mevduat faizlerine etkisini şu şekilde yorumladı:

“Son TCMB kararı? Sıkılaştırıcı-piyasa dinamiklerini etkileyici mi? Yoksa, çok ince ayar mı? Mevduat faizinin seyrine bakacağız; örneğin mevcut basit %45'in 0,5 puan üzerine çıkarsa, sıklaştırıcı, Fazla değiştirmezse, ince ayar. Bence, "çok ince ayar" olacak...”

Son TCMB kararı?

📌Sıkılaştırıcı-piyasa dinamiklerini etkileyici mi?

📌Yoksa, çok ince ayar mı?



➡️Mevduat faizinin seyrine bakacağız; örneğin mevcut basit %45'in 0,5 puan üzerine çıkarsa, sıklaştırıcı,

➡️Fazla değiştirmezse, ince ayar.

➡️Bence, "çok ince ayar" olacak... pic.twitter.com/zDhGr0sxaH — Ali Çufadar (@ali_cufadar) August 29, 2024

“TCMB'den isabetli adımlar”

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, kararın mevduat faizlerinin “cazip” olmamasına yönelik atıldığını belirterek şunları söyledi:

“TCMB'den bugün gelen TL mevduatı destekleyici adımlar parasal aktarım mekanizmasının gerektirdiği sıkılaşma ile tutarlı adımlar. Bugünkü TEBA anketi sonuçlarımızda görüleceği üzere, hanehalkının yaklaşık %90'ı hala harcamalarını öne çekmeyi tercih ediyor (http://tebadata.org). Burada önemli bir faktör, mevduat faizinin harcamaları caydıracak seviyede görülmemesi. TL varlıkların tasarruf için cazip bir alternatif sayılmaması. TCMB'den gelen adımlar tasarrufu özendirecek, dolarizasyonu sınırlayacak ve harcamaları kısacak yönde atılmış isabetli adımlar.”

*TCMB'den bugün gelen TL mevduatı destekleyici adımlar parasal aktarım mekanizmasının gerektirdiği sıkılaşma ile tutarlı adımlar.



*Bugünkü TEBA anketi sonuçlarımızda görüleceği üzere, hanehalkının yaklaşık %90'ı hala harcamalarını öne çekmeyi tercih ediyor… — Selva Demiralp (@SelvaDemiralp) August 29, 2024

“Bu yöntemler eski dönemleri hatırlatıyor”

Eski bankacı, finansal danışman Ömer Rıfat Gencal, düzenlemelerin kafa karışıklığı yarattığını belirtti. “Cari açık azalıyor döviz ihtiyacı olmayacak görüşüne karşı portföy tercihlerinin güvene bağlı olarak faiz seviyesinden bağımsız kur üzerinde baskı unsuru olacağını defalarca söyledim durdum ve yine bir makroihtiyati önlem geldi” diyen Gencal, “Bu gibi yöntemler eski dönemleri hatırlatıyor ve ister istemez kafa karışıklığı yaratıyor” ifadelerini kullandı.