Ekonomistlerin ekim enflasyonu beklentisi belli oldu

Foreks Haber'in 18 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, ekim ayı yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) verisi için medyan tahmin yüzde 48,07, ortalama tahmin ise yüzde 48,02 artışa işaret etti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 3,00 ve yüzde 2,00 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler ise yüzde 48,76 ila yüzde 47,30 bandında oluştu.

Ekonomistlerin ekim ayı aylık TÜFE medyan tahmini yüzde 2,53 olurken, ortalama tahmin de yüzde 2,49 artış yönünde gerçekleşti.

Eylülde beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ekimde dengeleneceğine işaret eden ekonomistler, yılsonunda TCMB’nin beklentilerine yakınsamanın zor olacağını bekliyor.

Eylül ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 2,20 artış beklenirken, yüzde 2,97 artış yönünde açıklanmış ve yıllık enflasyon yüzde 49,38 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yılsonu beklentisi Merkez'in hedefinden uzak

2024 yıl sonu enflasyonu için medyan tahmin yüzde 44,19, ortalama tahmin ise yüzde 44,17 seviyesinde oluştu. Ankette yıl sonu TÜFE için en yüksek beklentinin yüzde 48,50, en düşük tahminin ise yüzde 44,00 olduğu görüldü. Geçen ayki ankette tahmin yüzde 43,00 artışa işaret ederken, beklentiler yüzde 45,00 ila yüzde 42,00 bandı aralığındaydı.

Ankette, 12 ay sonrasına yönelik medyan TÜFE beklentisinin yüzde 28,10 artış yönünde gerçekleştiği görüldü. Maksimum tahmin yüzde 35,00, minimum tahmin ise yüzde 24,90 artış yönünde oluştu.

2025 yıl sonuna ilişkin TÜFE beklentileri ise yüzde 25,50 artışa işaret ederken, beklenti aralığı yüzde 30,00 ve yüzde 23,00 oldu. Bir önceki anket döneminde 2025 sonu beklentisi yüzde 25,00 artış seviyesinde yoğunlaşmıştı.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE C Endeksinde aylık yüzde 2,76, yıllık beklenti ise yüzde 47,70 olarak gerçekleşti.

Dolar/TL beklentileri geriledi

2024 sonu dolar/TL kuru anketine 9 ekonomist katılım sağladı. Medyan tahmin 36,0000 olurken, ortalama tahmin 36,0344 oldu. Kur için en yüksek ve en düşük tahminler sırasıyla 37,0000 ve 35,2500 olarak gerçekleşti. Eylül ayı Foreks Haber anketinde yıl sonu dolar/TL kur beklentisi 37,0000 seviyesindeydi.

Analistlerin 2025 yıl sonuna ilişkin dolar/TL beklentileri ise 44,5000 seviyesinde oluştu. 7 katılımcının katıldığı gelecek yıl sonu kur beklentisi sorusuna en yüksek tahmin veren analist 45,7100, en düşük tahmin veren analist ise 42,2000 seviyesini öngördü. Geçen ankette 2025 yıl sonu tahminleri 44,5800 olmuştu.

Ekonomist beklentileri

Rota Portföy Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen, yılın son çeyreğine ilişkin ilk aylık enflasyon artışının yüzde 2,5 olmasını beklediklerine işaret etti ve "Söz konusu tahminimiz yönünde bir gerçekleşme gelmesi durumunda yıllık enflasyon gerilemeye devam edecek ve yüzde 48 seviyesine gelecek. Son çeyrek özellikle aylık enflasyon eğilimlerinde TCMB'nin de rehberliğini özellikle yapması dolayısıyla önemli bir gerileme beklenen bir dönem" diye konuştu.

Eylül ayında olumsuz bir sürpriz gerçekleştiren enflasyon verilerinden sonra Ekim ayında eğilimlerin bir miktar düşmesini beklemelerine rağmen, TCMB'nin altını çizdiği oranda bir gerileme görmenin oldukça zor olduğuna dikkat çeken Özlem Bayraktar Gökşen, görüşlerini şu şekilde aktardı:

"Ekim ayı enflasyon alt kalemlerine geri döndüğümüzde özellikle gıda ve giyim fiyatları kaynaklı mevsimsel bazı unsurların ön planda olduğunu görüyoruz. Arındırılmış verilerde yüzde 2 seviyelerine yaklaşan aylık enflasyon eğilimleri görmek mümkün. Gelecek aylarda ise eğilimin düşmeye devam etmesini bekliyoruz ancak sürecin beklenenden daha yapışkan bir görünümü içermesi dolayısıyla enflasyonun yılı TCMB tahminlerinin üzerinde yüzde 43,7 seviyesinde bitirmesini bekliyoruz.

Burada özellikle iç talep faktörlerinin belirgin gerilemeye rağmen halen dezenflasyon sürecinde tahmin edilen patikaya kavuşturacak oranda bir soğumaya işaret etmemesinin etkisinin olduğunu söylemek gerekir. Bu enflasyon görünümü altında halen aralık ayında faiz indirimlerinin başlaması tahminimizi koruyoruz. Ancak TCMB'nin 2025 için belirlenecek asgari ücret artışını görmek isteyebileceği ve faiz indirimlerini bir miktar daha öteleyebileceği olasılığını da göz ardı etmiyoruz."

Eylül ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ekim Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.