Elektrik üretim santrallerine 451,2 milyon liralık kapasite desteği

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 50 santralden 44'üne aralık ayı için toplam 451 milyon 259 bin 511 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 26 milyon 281 bin 531 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak.

Bu şirketi, 26 milyon 232 bin 252 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.