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Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor: Devlet desteği faturada yazacak

Aboneler 1 Nisan'dan itibaren artık hem elektrik, hem de doğalgaz faturalarında ne kadar devlet desteği uygulandığını görebilecek.

Haber Merkezi
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Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor: Devlet desteği faturada yazacak
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NTV'de yer alan habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatı üzerine elektrik faturalarında düzenleme yapılması için EPDK dağıtım şirketlerine yazı gönderdi.

Doğalgaz için de BOTAŞ çalışma başlattı. Çalışmalar sona geldi ve takvim oluşturuldu.

1 Nisan 2025 ve sonrasında tahakkuk ettirilecek faturalarda devlet desteği tutarı da faturada yazacak.

Faturada hem gerçek maliyet, hem de destek tutarı aynı anda görülebilecek. En altta ise ödenmesi gereken tutar yazılacak.

Sadece konutlar için geçerli

⁠Uygulama sadece konut abonelerinin aylık faturaları için geçerli olacak.
Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan tüketicilere bu bilgilendirme yapılmayacak.

Elektrik faturalarında 1 Şubat itibarıyla devreye alınan düzenlemeye göre; aylık 417 kilovatsaatlik tüketimin altında olan konut aboneleri, devlet desteği alabiliyor.

Elektrikte düşük kademede devlet desteği yüzde 60, yüksek kademede de yüzde 40 olarak uygulanıyor.

Doğalgazda ise yüzde 65 oranında devlet desteği faturaya yansıtılıyor.

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