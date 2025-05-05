Boyner, lükse 'sessiz' dönecek

Boyner Grup’un 2026 sürprizi Kod Adı Horizon, sessiz lüks anlayışını Türkiye’den dünyaya taşıyacak. İstanbul’la başlayacak yolculuk, Atina ve Milano gibi merkezlere uzanmayı hedefliyor.

Boyner Grup, 2019 yılında Beymen’i Katar merkezli Mayhoola for Investments’a sattıktan sonra, lüks segmentine farklı bir bakış açısıyla geri dönmeye hazırlanıyor. Boyner Grup Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Elif Ateşok Şatıroğlu, "2026 sürprizimiz devreye alacağımız Kod Adı Horizon. ‘Sessiz lüks’ anlayışını yansıtacak. Bu anlayış dünyada yükseliyor ama henüz bunu tam uygulayabilen yok. O nedenle kendimize global hedef de koyduk” diyor.

Sohbete “20 yıldır Boynerliyim” diye başlayan Elif Ateşok Şatıroğlu, sessiz lüksü de tarif ederek, “Burada amaç lüksü bağırmayan, şatafatlı olmayan bir lüks deneyimi. Lüksün sadece üründen ibaret olmadığını benimseyen bir bakış açımız var. Sessiz lüks bir hissiyat aslında. Bu alanda dünyada hâlâ boşluk var. Bu boşluğu iyi okuyup doldurmak istiyoruz” şeklinde konuşuyor. Kod Adı Horizon’un yalnızca bir mağaza değil, bir yaşam tarzı anlayışı sunduğunu vurgulayan Ateşok Şatıroğlu, “2026’da İstanbul’da açılacak ilk Horizon mağazası, markanın DNA’sını en iyi yansıtan deneyim noktası olacak. Horizon’un hedefinde sadece Türkiye yok. Yurt dışı açılımı bizim için heyecan verici bir hedef. Çünkü sessiz lüks konsepti, kültürel olarak adapte edilebilecek, zamansız bir anlayış. Horizon’un Atina’da, Milano’da görmek hiç uzak bir hayal değil” diyor. "Boyner Grup’un Horizon hamlesi, Türkiye’de tasarım ve markalaşma alanında yeni bir kulvar açabilir” ifadesini kullanan Ateşok Şatıroğlu, şunları söylüyor: “Önümüzdeki yıl Horizon’u moda, perakende ve sanat dünyasını kapsayacak şekilde özel bir etkinlikle tanıtacağız. Bu aynı zamanda markanın global yolculuğunun da ilk adımı olacak.”

BU YIL 10 YENİ MAĞAZA DAHA GELİYOR

Geçen yıl, cirolarının 41 milyar TL olduğunu anlatan Ateşok Şatıroğlu, “Perakende, tekstil ve müşteri teknolojilerine odaklıyız. YKM, Boyner Dynamic ve Boyner Outlet isimleri ile 127 mağazamız var. Satış alanımız 300 bin metrekareyi aşkın. Türkiye’nin 44 ilinde varız. Online’da Boyner Now ve Boyner.com.tr ile tüm Türkiye’ye ulaşıyoruz. Bu yılsonunda Türkiye genelinde 10 yeni mağaza daha açmış olacağız” diyor.

MÜŞTERİ ARTIK İKİ KERE DÜŞÜNÜP ALIYOR

Yüksek enflasyon ve satın alma davranışlarıyla ilgili soruya ise Ateşok Şatıroğlu, şöyle yanıt verdi: “Ekonomik zorluklar herkesi aldığı şeyi iki kez düşünmeye itiyor. Dolayısıyla eder fiyat dengesi doğru ürünler oluşturmak çok önemli. Bizim şöyle bir şansımız var; biz bir markalar dünyası olduğumuz için eder fiyat dengesini doğru bulmadığımız markaları çıkarıp başka marka sokabiliyoruz. En hızlı büyüyen alan kozmetik. Yeni kozmetik markalar getirirseniz hemen kucak açılıyor.”

“Cam tavan nedir bilmiyoruz, gücümüzün merkezinde iyilik var”

Biz Boyner Grup olarak büyümenin sadece finansal rakamlarla ölçülemeyeceğine yürekten inanıyoruz. Evet, liderliğimizi sürdürüyoruz ama bizim asıl gurur kaynağımız; dokunduğumuz hayatlar, yarattığımız sosyal etki… Çünkü bizce bir şirket, kazandığıyla ne yaptığıyla değerlendirilir. İşte bu anlayışla projeler üretiyoruz.

■ “İYİ İŞLER” böyle bir hayalin ürünüydü. Kadın girişimcilerin yanında durmak, onlara sadece eğitim değil, bir dayanışma ağı sunmak istedik. 2015’te başladık, KAGİDER ile birlikte sürdürüyoruz. Bugüne dek 190 kadın mezun ettik. Mezunlar hâlâ birbirlerinin elinden tutuyor. Bu yıl mezun olanların hepsi zaten markasını kurmuş, üretime geçmiş kadınlardı. Artık “İYİ İŞLER” onlar için sadece bir başlangıç değil, büyümek için bir sıçrama noktası.

■ “SHELAB”, yani Genç Kadınlar için Sürdürülebilirlik Laboratuvarı, bizim için özel bir adım. UNDP Türkiye ile birlikte sürdürülebilirlik liderleri yetiştiriyoruz. Henüz şirketlerde bile bu konu tam olarak sahiplenilmemişken, üniversiteli genç kadınlarla yola çıkmak… Bu yürek isteyen bir işti ama biz inandık. İlk dönemi 75 genç kadınla tamamladık. 12 milyon TL’lik bir yatırımla bu projeyi büyütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, geleceği şekillendirecek olan onlar.

■ İş hayatına ara vermek zorunda kalan kadınlar için başlattığımız “SENİNLE TAMAM” projesi de büyük ilgi gördü. Kadınların yeniden iş gücüne dönmesi için destek oluyoruz. Esnek, kapsayıcı ve gerçek ihtiyaçlara odaklanan bir yaklaşım geliştirdik.

■ Çalışanlarımızın hayatına dokunan bir başka projemiz: “YARINLAR BÜYÜSÜN”. Ebeveynliği destekleyen bir program bu. Diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimi, eğitimler… Hepsi iş-özel yaşam dengesini kurabilmek için. Çünkü bir anne ya da baba, kendini yalnız hissetmemeli.

■ Ve elbette “BİRİZ BİRLİKTEYİZ”… Şiddete karşı sessiz kalamayız dedik. Kadın çalışanlarımız için özel bir destek ağı kurduk. Psikologlar eşliğinde, tamamen gizlilik esaslı bir sistemle yürütüyoruz. Bu konuda kararlıyız.

Bizim için toplumsal cinsiyet eşitliği bir proje konusu değil, bir değer. Yönetim kurulumuzun, icra kurulumuzun neredeyse yarısı kadın. Cam tavan nedir, bilmiyoruz. Çünkü biz kadınların gücüne hep inandık, hep destek olduk.

Tüm bu projelerin arkasında tek bir inanç var: İyiliğin gücü. İşte biz bu yüzden çalışıyoruz. Büyümek için, ama birlikte…