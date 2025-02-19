Elon Musk döneminde X'in değeri değişmedi

Elon Musk döneminde X'in değerinin yerinde saydığı görüldü.

Bloomberg'in haberine göre şirket yeni fonlama turuna çıkarken, değerlemesinin de 44 milyar dolar olduğu belirtildi. Musk 2022'de şirketi satın aldığında da şirketin değerlemesi bu seviyedeydi.

"Şirket, son fonlama turundan çekilecek"

Bloomberg'e konuşan kaynaklar fonlama turunun devam ettiğini ve detayların değişebileceğini ifade etti. Söz konusu fonlama turu Musk'ın şirketi satın almasından sonra gerçekleştirilen ilk fonlama turu olarak biliniyor. Habere göre şirketin son fonlama turundan çekileceği de belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın siyasi müttefiki olan Musk'ın şirketleri yeni Trump döneminde ciddi değer artışı yaşamıştı. Tesla'nın hisseleri seçimlerden bu yana yüzde 40 artarken, SpaceX de 350 milyar dolarlık değerlemeyle dünyanın en büyük teknoloji start-up'ı haline gelmişti.

Musk son dönemde yeni fonlamalar için hareket geçmesiyle dikkat çekiyor. Musk'ın yapay zeka girişimi xAI da son haftalarda artan bir değerleme ile finansman sağlamaya çalışıyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, yapay zeka şirketinin 75 milyar dolar değerlemeyle bir finansman turu için potansiyel yatırımcılarla görüştüğünü, ancak şartların kesinleşmediğini ve değişebileceğini söyledi. X, xAI'de yaklaşık 6 milyar dolarlık bir hisseye sahip.

Aralık ayında, mevcut anlaşma görüşmelerinden önce, Fidelity Investments Twitter hissesini 44 milyar dolarlık satış fiyatından yaklaşık yüzde 70 oranında düşürmüştü.