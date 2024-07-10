Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? 14 günlük memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatar?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak Temmuz 2023? Gelen son zamlarından ardından SGK, Bağkur ve memur emeklisinin günce emekli maaş tablosu ortaya çıktı. Ancak memur emeklileri ve bazı emeklilerin emekli maaşlarını 15'inden sonra alması nedeniyle 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkının ödenmesi gerekiyor. Bu noktada 20 milyona yakın emekli, "memur maaş farkı ne zaman yatacak, 14 günlük enflasyon farkı ne zaman ödenir, SGK Bağkur emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek" gibi soruları gündemde tutuyor. İşte tüm ayrıntılar.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2024?

2024 temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

14 GÜNLÜK MEMUR EMEKLİSİ ENFLASYON FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ayın 15'inden sonra yatmasından dolayı 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının hesaplanıp yatırılması bekleniyor.

Geçtiğimiz ocak ayında yapılan zamlar ardından maaş farkları şubat ayının ilk haftasında yapılmıştı. SSK kapsamında emekli olan vatandaşların ödemesi 6 Şubat’ta, Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşların ödemesi ise 7 Şubat’ta gerçekleştirilmişti.

SGK EMEKLİLERİN MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B EMEKLİLERİ ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ALACAK?

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.



4C EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde



Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde



Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.