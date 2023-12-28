Emekli ve memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? Gözler en düşük memur ve emekli maaş zammı oranında

2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret net 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücretin ardından gözler memur ve emekli maaşına zamma çevrildi. Ocak ayında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte, memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı da belli olacak.

Peki, en düşük memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Memur ve emeklisine maaş zammı ne zaman açıklanacak?

6 aylık enflasyonla ortaya çıkacak emekli ve memur zammı için son veri bekleniyor. Ocak ayının ilk haftası 3 Ocak tarihinde beklenen son enflasyonun ardından resmi açıklamanın refah payı ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.

Memur ve emeklisine ne kadar maaş zammı gelecek?

Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon oranı yüzde 33,66 olarak gerçekleşti. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti. Kasım ayı itibarıyla enflasyon farkıyla birlikte maaş artışının yüzde 45 olması netleşti. Buna aralık ayı enflasyonu ilave edilecek.

SSK ve Bağ-kur emeklilerine ocak ayında yüzde 40'a yakın bir artış öngörülüyor. Memur ve emeklilerine artışın ise yüzde 50 civarında olması bekleniyor.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Yüzde 50'lik artışla birlikte yaklaşık olarak şu anda 22 bin lira seviyesinde olan en düşük devlet memuru maaşı 33 bin lira seviyesine çıkacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının ocak zammıyla 10 bin -11 bin 500 TL arasında bir seviyeye çıkması öngörülüyor.