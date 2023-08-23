Emeklilerin bütçe yükü 70 ülkede büyümeleri aşağı çekecek

ABD’de ortalama yaşam beklentisi son yıllarda çok değişmese de, ABD vatandaşları iki nesil öncesine göre 10 yıl daha uzun yaşıyor ve doğum oranlarının da 2007’deki 2,1’den 2022’de 1,7’ye gerilemesiyle hükümet bütçesinde emekli ödemelerinin payı giderek ağırlaşıyor. Dünya genelinde de durum benzer ve bir çok ülkede emeklilerin bütçe üzerindeki payı artarken, çalışan genç nüfusların sırtındaki yük de ağırlaşıyor.

Washington Examiner’da yer alan habere göre Harvard Üniversitesi Küresel Sağlık ve Nüfus Bölümü’nün yaptığı bir araştırma, ABD’nin de aralarında olduğu 70 ülke, kişi başı gelirlerinde yaşlanan nüfusları nedeniyle olumsuz etkiler görecek.

“Daha uzun yıllar çalışılması, büyümedeki kayıpları azaltabilir”

Bu ekonomiler gelecek 20-30 yıl boyunca büyümeye devam edecek, ancak uzmanlar büyümelerin yaşlanan nüfusla birlikte kaydadeğer oranda yavaşlayacağını öngörüyor. Harvard öğretim görevlileri Rainer Kotschy ve David Bloom “Nüfusların yaşlanmadığı durumda OECD ülkelerinde 2020-2050 yılları arasında ortalama yıllık yüzde 2,5’lik bir büyüme öngörülüyor. Nüfusların yaşlanması halinde ise büyümenin bunun 0,8 puan altında olması öngörülüyor” değerlendirmelerini paylaşıyor.

ABD’nin GSYH’si 2022 itibariyle 25,46 trilyon dolar. Yaşlanan nüfus etkisinin yol açtığı büyüme kaybının GSYH’nin yüzde 0,5’ine (ABD için hesaplanan etki bu) denk geldiği durumunda, demografik kayıp 1,2 trilyon dolar oluyor. Uzun çalışma ile bu kayıp araştırmaya göre 630 milyar dolara düşebilir.

Emekli ödemelerinin payı Japonya’da %40, Türkiye’de %7

Yaşlanan nüfus sorunu en akut durumda olan ekonomilerden biri olan Japonya’da ise emeklilerin kamu harcaalarındaki payı yüzde 40’a ulaştı. Türkiye’de ise OECD raporuna göre 2060 yılına gelindiğinde 10 kişiden 4,5’i 65 yaşının üstünde olacak. 50 yaş üstü istihdamda Avrupa sonuncusu olan Türkiye’de emekli maaşlarına yapılan ödemenin milli gelirdeki payı şimdilik yüzde 7 düzeyinde.