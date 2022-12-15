Emre Gencer: İşletme sermayesi makineciyi zorluyor

Esra ÖZARFAT - Ali ŞAHİN / BURSA



Makine sektöründeki kapasite kullanım oranının Kasım ayında yüzde 74 seviyesine gerilediğini vurgulayan Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Emre Gencer, sektörde işletme sermayesi ihtiyacının had safhaya ulaştığını, bu konuda yerli imalatı önceleyen düzenleme yapılmasını beklediklerini söyledi.

Makine imalat sektörünün Bursa’daki kıtalar arası buluşması olan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları’nın açılışında konuşan MİB Başkanı Emre Gencer, dış talepte yaşanan yavaşlama sonucu makine sektöründeki kapasite kullanım oranının gerilediğini belirterek, “Bu durum önümüzdeki dönemde daha fazla stoğa çalışacağımıza işaret ediyor ve işletme sermayesi ihtiyaçlarımızı artırıyor. Bu konu en öncelikli ve acil çözüm bekleyen sorunumuz” dedi.

“Avrupa’daki yavaşlamanın etkilerini hissetmeye başladık”

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. 17 Aralık’a kadar açık kalacak fuara 73 ülkeden 35 bin üzerinde katılımcı beklenirken, fuarın 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratması öngörülüyor. Bursalı makineciler başta olmak üzere sektörün önemli üreticileri fuarda stant açarak geliştirdikleri yeni teknolojileri ziyaretçilerle buluşturdu. Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuara katılan firmaların yüzde 70’inin ihracatçı firmalardan oluştuğunu, 73 ülkeden 35 bin civarında ziyaretçi ağırlamayı beklediklerini, fuarın 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratmasını öngördüklerini belirtti.

Açılışta konuşan MİB Başkanı Emre Gencer, Türkiye makina sektörünün 18 bin şirket ve 255 bin nitelikli çalışanı ile Türkiye’nin en büyük üçüncü imalat sanayi kolu olduğunu, sektörün geçen yıl 23 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlattı. İhracatın yaklaşık yüzde 60’ını AB ülkelerine yaptıklarını belirten Gencer, Avrupa’da yaşanmaya başlayan yavaşlamanın etkilerini hissetmeye başladıklarını söyledi. Özellikle dış talepte yaşanan yavaşlama sonucu makine sektöründeki kapasite kullanım oranının kasım ayında yüzde 74 seviyesine gerilediğini vurgulayan Gencer, “Bu olumsuz gelişmelere önümüzdeki dönemde daha fazla stoğa çalışacağımıza işaret etmektedir. Bu durumun işletme sermayesi ihtiyaçlarımızı artırdığı kuşkusuzdur. Bu konu halen en öncelikli ve acil çözüm bekleyen sorunumuzdur. Bu konudaki çalışmaların hızlandırılması ve önlemlerin, yerli imalatı önceleyen bir yaklaşımla yürürlüğe konulmasını bekliyoruz” dedi.

“Rusya pazarında Çin ile rekabet ediyoruz”

MİB olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrasya coğrafyasına yönelik ihracatı artırmak için çalıştıklarını ifade eden Emre Gencer, hedef pazarlarının Rusya olduğunu dile getirdi. Yılın 10 ayında Rusya’ya yapılan makine ihracatında yüzde 44 artış kaydedildiğini aktaran Gencer, “Ancak, bu pazarda son dönemde çok yoğun bir Çin rekabeti ile karşı karşıyayız. Avrupalıların bıraktığı boşluğu Çin tek başına doldurmaya çaba gösteriyor. Makinede bizzat müşterilerimize de ulaşarak agresif fiyat teklifleri ile önümüzü kapatmaya çaba gösteriyorlar. Çinli firmaların, uygun koşullu uzun vadeli kredilerde desteklenmiş makine satış teklifleri ile rekabet etmek biz Türk makine sanayicileri için giderek daha da zorlaşıyor. Biz ise peşin sattığımız makinelerin mal bedellerinin transferlerinde dahi gecikmeler yaşıyor, transfer ücretleri çoğu zaman maliyet unsuru olabiliyor. Rusya ile ticaretimizin sürdürüleceği en üst düzeyde açıklanmıştır. Bu kararlılık sahadaki uygulamalara daha fazla yansımalı ve ihracatımız yeni enstrümanlarla desteklenmeli” diye konuştu. “AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı” uygulamalarına süratle uyum sağlanması gerektiğine de işaret eden Gencer, “Aksi takdirde çok kısa süre sonra Gümrük Birliği anlaşmamız kademeli olarak etkisizleşeceğine şahit olacağız. Yakında AB ülkelerinin sınırda ülkemiz menşeli ürünlere de karbon vergisi uyguladıkları gerçeği ile karşı karşıya kalacağız” dedi.

Sektör temsilcileri fuarı açtı

Tüyap Bursa Fuarcılık ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğinde, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen fuarın açılışına Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Emre Gencer, TÜYAP Fuarlar Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ile sektör temsilcileri katıldı.