Emtia 2023’te borsayı sollayacak

Evrim KÜÇÜK

Emtia piyasaları 2022’ye güçlü bir vedaya hazırlanıyor. Ukrayna'da savaş patlak verdiğinde tarım, metal ve fosil yakıt kazançlarını artırdı. Bu kazanımların bir kısmı sonrasında hisse senedi piyasalarına kaysa da emtia yılın en çok getiri sağlayan varlık sınıfı olmaya devam ediyor. 2023 için ise çalkantılı bir görünüm var. Analistler yeni yılda emtianın kazandırmaya devam edeceğini düşünüyor ancak yükselişlerin nereden geleceği konusunda farklı fikirler öne sürüyorlar.



Emtia fiyatlarını izleyen iki gösterge endeksten CRB yılbaşından bu yana yüzde 20 civarında yükseldi. S&P GSCI Emtia endeksindeki yükseliş ise yüzde 21’in üzerinde. En fazla getiriyi enerji, sonrasında tarım ürünleri sağladı. Değerli metaller ortalama yüzde 1.5, endüstriyel metaller ise yüzde 20 gibi düşüş gösterdi. Emtia art arda iki yıldır hisse senedi piyasalarından daha iyi performans ortaya koydu. Analistler, 2023’te de emtianın borsalara fark atacağını düşünüyor. Ancak finans kuruluşları buraya giden yolda farklı emtia ürünlerine güveniyor:

Citi: Demir cevheri 150 dolara kadar gidebilir

Amerikan bankacılık grubu, Çin ekonomisinin daha gevşek COVID-19 kısıtlamaları yoluyla kademeli olarak yeniden açılmasının demir cevheri fiyatlarını gelecek yılın haziran ayına kadar ton başına 150 dolara kadar yükseltebileceğini tahmin ediyor.



Çin'in politika yapıcılarının sorunlu emlak sektörünü desteklemek için kararlı bir şekilde adım atmasının ardından son iki ayda demir cevheri fiyatları sert bir şekilde yükseldi. Citi, demir cevheri fiyatlarının yakın vadede toparlanmak için daha fazla alana sahip olduğunu söylüyor. kuruluşun analisti Tamara Voninski, demir cevherinin üç ay içinde 120 dolara çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Analist, "Çin önümüzdeki üç ile ay içinde anlamlı bir kredi gevşemesi başlatırsa, demir cevheri fiyatlarının ton başına 150 ABD Dolarına yükselebileceğine inanıyoruz" dedi.



Citi petrol için ise temkinli. Derin bir durgunluk senaryosunda fiyatların şu sıralar 75 dolarda gezinen fiyatların 60’lı rakamlara kadar inebileceği uyarısı yapıyor.

Goldman’ın favorileri arasında bakır var

Goldman Sachs'a göre emtialar 2023 yılında bir kez daha en iyi performans gösteren varlık sınıfı olacak ve yüzde 40'ın üzerinde getiri sağlayacaklar. ABD ve Çin'deki ekonomik zayıflıklar nedeniyle 2023 ilk çeyreğin emtialar için "inişli çıkışlı" olabileceğini belirten Goldman Sachs, ilk çeyrekten sonra ise petrol, doğal gaz ve metal fiyatlarının yeniden artmaya başlayacağını savunuyor. Finans kuruluşu, bakır fiyatlarının 2023 yılının dördüncü çeyreğinde hali hazırdaki 8400 dolar/ton civarından 10.050 dolar/tona yükseleceğini tahmin ediyor. Jeff Currie ve Samantha Dart liderliğindeki Goldman Sachs analistleri, S&P GSCI Toplam Getiri Endeksi'nin 2023 yılında yüzde 43 artacağını düşünüyor.

Morgan Stanley, petrolde yükseliş bekliyor

Bankacılık grubu, Brent ham petrolünün 2023'ü 110 dolarda bitireceğine ve dolayısıyla petrolün altın ve bakırdan daha iyi performans göstereceğine inanıyor. Kuruluş, “Önümüzdeki aylarda mütevazı arz fazlası oluşabilir. Bununla birlikte, piyasa muhtemelen 2023’ün ikinci çeyreğinde dengeye dönecek ve 2023'ün ikinci yarısında arz açığı yaşayacaktır” diyor. Morgan; altın ve gümüşün faiz artırımları sona erene kadar baskı hissedebileceği uyarısı yapıyor ancak yılın ikinci yarısında yükseliş bekliyor. Bakır konusunda temkinli davranan kuruluş, maden arzı büyüdükçe fiyatların 2023'ün ortalarında iyice zayıflayacağı ihtimalini göz ardı etmiyor.