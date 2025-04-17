En büyük 'Ticarethane' Dudullu OSB’de kuruluyor

SADİ ÖZDEMİR

Çok konut, ofis, alışveriş, yaşam merkezi, üretim ve lojistik tesisi ile dikkati çeken Akyapı, 3 yıl önce sanayi konseptiyle geliştirdiği Ticarethane projelerinin en büyüğünü Dudullu’da inşa ediyor. Daha önce Metkap, Hadımköy ve Başakşehir Ticarethane projelerini tamamlayan firmanın yeni projesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) merkezindeki tek parselde hayata geçirilecek. Kooperatifleri, fabrika alanları ve bağımsız firmalarıyla yıllık 2 milyar doları aşan ihracata sahip Dudullu OSB’nin kalbindeki projede 555 adet bağımsız bölüm olacak. Akyapı Yönetim Kurulu Başkanları Mahmut Asmalı ve Hüseyin Dinçel’in katılımlarıyla düzenlenen toplantıda projenin satışları da başladı.

Üretim için yeni teknolojiler

Bugüne kadar yatırım yaptıkları dört adet sanayi konseptli Ticarethane projesi ile yaklaşık 21 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefl ediklerini kaydeden Mahmut Asmalı, bu tür projelerin artmasında sektör liderlerinin sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Seçimlerin ve savaşların damga vurduğu 2024 yılında her şeye rağmen ekonomimizin yüzde 3,2 büyüme kaydettiğini ve kişi başına düşen gelirin 15 bin doları aştığını hatırlatan Asmalı, şöyle konuştu: “İnşaat sektörümüz yüzde 9,3 büyüyerek bu büyümeye en fazla katkı veren sektör oldu. Hükümetimizin ekosistemi güçlendirecek politikalar yürüterek ekonomik toparlanmanın güçlü sinyallerini almaya başladığı bugünlerde, bu çalışmalara sektör olarak katkıda bulunmamız gereken bir dönemdeyiz. Türk iş dünyasının temsilcileri olarak bize düşen görev; her zamankinden daha rekabetçi bir vizyonla çalışarak mevcut üretim ve ihracat gücümüzü artırmaktır. Bundan hareketle, ülkemizin üretim kapasitesini yükselterek yaklaşık 8 bin kişiye istihdam, ekonomimize büyük katkı sağlayacak dördüncü Ticarethane projemiz olan Ticarethane Dudullu’yu sanayimize kazandırmaktan onur duyuyoruz.”

“Sanayicilerimizin talebini dikkate aldık”

Dört Ticarethane projesinde toplam 625 bin metrekare inşaat alanı ve bin 313 bağımsız bölümün yer aldığını kaydeden Asmalı, İstanbul’un en önemli lojistik ve üretim merkezlerinde bulunan bu projelerin son teknolojiye sahip alanlarda işini büyütmek isteyen şirket, imalathane, mağaza ve yatırımcılara hitap ettiğini söyledi. Projelerin sadece günümüz koşulları ile değil gelecekte de aynı verimlilikle faaliyet göstermeye olanak tanıdığını ifade eden Asmalı, “Ticarethane projelerini hayata geçirirken, üretim hatlarını genişletmeye ve kapasitelerini artırmaya ihtiyaç duyan sanayicilerimizin taleplerini dikkate aldık. Çeyrek asrı geride bıraktığımız sektörde, sanayicilerimizin daha iyi imkanlarla üretim yapmalarını destekleyerek üretime, teknoloji ve inovasyon odaklı daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Türkiye’deki sanayi bölgelerinin 45-50 yıl öncesinin ihtiyaçlarıyla yapıldığını ve bu bölgelerin özellikle deprem dayanıklılığı açısından ciddi sıkıntılar taşıdığını kaydeden Hüseyin Dinçel ise “Konutlar için bugün nasıl dönüşüm gerekiyorsa, bugünün ihtiyaçlarına ve teknolojik beklentilerine cevap veremeyen sanayi bölgelerimizin de dönüşümü şart. Bu ihtiyacı da görerek Ticarethane projelerine başladık. Ticarethane Dudullu, üreticilere her olanağı sunan, modern ve donanımlı bir sanayi kompleksi olacak” dedi. Dinçel, şöyle devam etti: “Net 68 bin metrekare arazide 310 bin metrekarelik inşaat alanlı projemizde, 3 blokta 555 adet bağımsız bölüm yer alacak. Blokların her katta sirkülasyon sistemi ve köprüler ile birbirine bağlı olacağı projede bölümler, 200 metrekareden başlayıp 32 bin metrekareye kadar birleştirilebilecek. 8 metreye varan kat yüksekliği ve 13 metreye varan kolon açıklığı ile TIR geçişlerine uygun projede ‘Ticarethane Dinamik’ adında bir de sosyal tesis planladık.”

■ Yeşil bina ve sürdürülebilirlik öne çıkıyor

Ticarethane Dudullu’nun yeşil bina sertifi kasına da sahip olacağını belirten Hüseyin Dinçel, “Yeşil bina sertifi kası ile Ticarethane projelerinde işyeri sahibi olanların, Avrupa Birliği (AB) gibi dünyanın en önemli ekonomik bölgelerine düşük vergi avantajı ve ihracat kolaylığı bulunuyor. Buna ek olarak düşük enerji ve su tüketimi, sürdürülebilirlik ve düşük maliyetler gibi birçok avantajı da bulunuyor. Ticarethane Dudullu, OSB içinde yer alması sebebiyle alıcılarına uygun enerji maliyeti, yatırım teşvikleri ve vergi muafi yeti gibi ekstra avantajlar da sağlıyor” dedi. Gayrimenkulün diğer yatırım araçlarına göre her zaman en fazla kazandıran, en az riski olan yatırım aracı olduğunu kaydeden Dinçel, 2025’in ilk çeyreğinden itibaren yatırımların gayrimenkule yöneleceğini düşündüğünü dile getirdi. Ticarethanelerin ise bugün konuta kıyasla getiri ve değerlenme bakımından yüksek olmasıyla dikkat çektiğini belirten Dinçel, “Ticari yatırım, konuta göre %25 daha yüksek getiri elde etme imkanı sağlıyor. Yatırımın geri dönüş süreleri ise konutta ortalama 18 yıl iken ticari gayrimenkulde 15 yıl civarında. Hatta lokasyonuna göre 15 yılın altında olan bölgeler de var. Ticari gayrimenkulde lokasyon, yatırımın değerini artıran bir faktör. İstanbul Havalimanı’na 75 km, Sabiha Gökçen’e 20 km uzaklıkta bulunan Ticarethane Dudullu, önünde metro istasyonu bulunması ve E-5, TEM, Kuzey Marmara Otoyolu gibi ana akslara olan yakınlığıyla yatırımcı açısından büyük değer sağlayacak” dedi.

■ Çıkrıkçıoğlu, ‘Asmalı ile çok eskiden tanışıyoruz, teklif gelince olur’ dedim

Ticarethane Dudullu’nun arsa sahibi ve Türk sanayisinin duayenlerinden Mustafa Çıkrıkçıoğlu, ‘proje bazlı ortaklığın’ öyküsünü şöyle anlattı: “Biz Mahmut Bey ile 1990’lardan beri tanışırız. Bir hayır işinde cami inşaatında tanışmıştık. Kendisi o projede şantiye şefiydi. Yıllar sonra buraya proje yapalım deyince hemen ‘olur’ dedim. OSB’mizin yanında böyle bir projeye ihtiyaç vardı. Biz bu arsayı da yıllar önce Alcatel’den satın almıştık. Ne yapalım diye çok düşündük, sonunda böyle güzel bir proje kısmet oldu.”