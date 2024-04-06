Enerjide acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Keban-Malatya (Varyant) Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında 219 ve 221 numaralı direkler arasında güzergah değişikliği yapılması gerektiğinden 220 numaralı direk yeri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele istimlak edilecek.