Enerjide acele kamulaştırma kararları

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Balıkesir'de Pazarköy RES'in kurulması için gerekli bazı taşınmazlar ile Güney-1 RES üretim tesisinin kapasite artırımı için gerekli bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.