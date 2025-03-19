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Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Haber Merkezi
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Enerjide acele kamulaştırma kararları
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bağlantı anlaşması uyarınca Eskişehir'de "154 kV Acıbadem Eskişehir GES TM-Eskişehir OSB TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve Aydın'da "154 kV Dampınar RES TM-Nezihe Beren JES TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.

Öte yandan, Konya ve Niğde'de bulunan bazı taşınmazların, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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