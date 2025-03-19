Son dakika... Vatan Caddesi ve Taksim metrosu kapatıldı
İstanbul Valiliğinin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve Vatan Caddesi'ne çıkan yollar geçici süreyle seferlere kapatıldı.
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve Vatan Caddesi, İstanbul Valiliği'nin emriyle kapatıldı.
İstanbul Valiliğinin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ikinci bir uyarıya kadar kapatıldı.
Gün içinde yapılacak tüm seferler boyunca Taksim İstasyonu hizmet veremeyecek.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;
- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile
- F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.
Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."