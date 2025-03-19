Son dakika... Vatan Caddesi ve Taksim metrosu kapatıldı

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve Vatan Caddesi, İstanbul Valiliği'nin emriyle kapatıldı.

İstanbul Valiliğinin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ikinci bir uyarıya kadar kapatıldı.

Gün içinde yapılacak tüm seferler boyunca Taksim İstasyonu hizmet veremeyecek.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."