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Son dakika... Vatan Caddesi ve Taksim metrosu kapatıldı

İstanbul Valiliğinin kararıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve Vatan Caddesi'ne çıkan yollar geçici süreyle seferlere kapatıldı.

Haber Merkezi
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Son dakika... Vatan Caddesi ve Taksim metrosu kapatıldı
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M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve Vatan Caddesi, İstanbul Valiliği'nin emriyle kapatıldı.

İstanbul Valiliğinin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ikinci bir uyarıya kadar kapatıldı.

Gün içinde yapılacak tüm seferler boyunca Taksim İstasyonu hizmet veremeyecek.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

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