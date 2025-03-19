Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarına gözaltı kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çelik gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında gözaltılar devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye bağlı İstanbul Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi gözaltına alındı.
Şahan ve Çelik gözaltına alındı
Aynı saatlerde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da evinde arama yapıldığı ve hakkında gözaltı kararı bulunduğu anlaşıldı. Şahan'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
Ayrıca Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çelik'in de gözaltına alındığı öğrenildi.