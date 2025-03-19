X (Twitter) ve Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor

Bu sabah Instagram, YouTube ve X (eski adıyla Twitter) platformlarında geniş çaplı erişim sorunları yaşandı.

Kullanıcılar, mobil ve masaüstü cihazlardan bu platformlara erişmeye çalışırken hata mesajları ve bağlantı sorunlarıyla karşılaştı.

Instagram kullanıcıları, özellikle profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtti.

Bazı kullanıcılar ise doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını bildirdi.

Söz konusu bant daraltılmasının İstanbul özelinde yaşandığı belirtilirken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.