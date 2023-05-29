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Enflasyon hesaplamasına doğal gaz ayarı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), doğal gazın bir ay ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında "sıfır fiyat" yönteminin uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı TÜFE hesaplanmasında doğal gaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulanacağını açıkladı.

2023 Haziran ve 2024 Mayıs arasındaki TÜFE hesaplamasında ise 25 metreküpe kadar doğal gaz tüketimi için yapılacak indirim dikkate alınacak. TÜFE hesaplaması, 25 metreküp üstündeki doğal gaz için ödenen fiyat dikkate alınacak.

TÜİK, bu değişikliğin mayıs ayı enflasyonunu kuvvetli bir şekilde indireceğini, ancak doğal gaz tüketiminin artacağı yıl sonuna doğru enflasyonu artıracağını vurguladı.

 