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EPDK’dan elektrik piyasasına ilişin karar! Başvuru şartları belirlendi

EPDK, elektrik piyasasında önlisans ve lisans işlemleri başvurularına ilişkin usul ve esasları belirledi.

Haber Merkezi
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EPDK’dan elektrik piyasasına ilişin karar! Başvuru şartları belirlendi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından elektrik piyasasında başvurulara ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 

Resmi Gazete'de yayımlan EPDK kararına göre, önlisans ve lisanslara ilişkin ikincil mevzuatta düzenlenen başvuru, sona erdirme, tadil, tesis devri, tüzel kişi birleşme veya bölünme gibi işlemlerin elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 

Bildirimler başvuru yetkilisi eliyle yapılacak

Buna göre, önlisans, tadil ve sona erdirme, üretim lisansı, tesis/proje devi onay, YEKDEM, tedarik lisansı, toplayıcı lisansı başvuruları, önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerin birleşme veya bölünme onay başvuruları ile ortaklık yapısı değişikliklerine ilişkin onay başvuruları ve önlisans ve lisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısı değişikliği bildirimleri, EPDK Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yetkilisi eliyle yapılacak.

İletim, dağıtım, OSB dağıtım, OSB önlisansı, OSB üretim, EB dağıtım, EB önlisansı, EB üretim lisansı ve piyasa işletim lisansına ilişkin başvurular da yazılı yapılacak.

 Elektronik veya mobil imza ile erişim sağlanacak

EPDK Başvuru Sistemi'ne erişim, e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imzayla sağlanacak.

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