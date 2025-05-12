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TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Sosyal güvenlik, en temel haklardan biridir

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Sosyal güvenlik, vatandaşların yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri risklere karşı korunmalarını sağlayan en temel haklardan biridir" dedi.

Haber Merkezi
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TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Sosyal güvenlik, en temel haklardan biridir
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken Sosyal Güvenlik Haftası vesilesiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Palandöken yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşların çalışma hayatlarını ve doğumdan ölüme kadar tüm yaşamlarını güven içinde sürdürebilmeleri için vazgeçilmez bir unsur olan sosyal güvenlik sistemi, toplumun refahı ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Her yıl 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası, bu alandaki bilinç ve duyarlılığın artırılması adına önemli bir fırsat sunmaktadır.

"Sosyal güvenlik, en temel haklardan biridir"

Sosyal güvenlik, vatandaşların yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri risklere karşı korunmalarını sağlayan en temel haklardan biridir. Toplumların refah düzeyini artıran, sosyal adaleti ve dayanışmayı güçlendiren sosyal güvenlik sistemi, sürdürülebilir kalkınmanın da vazgeçilmez unsurlarındandır. Sosyal güvenliğin tüm vatandaşlar için bir hak olduğu bilinciyle hareket etmeye ve toplumun tüm kesimlerini sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olmaya davet ediyorum. Bu vesile ile Sosyal Güvenlik Haftası'nın, ülkemizde sosyal güvenlik bilincinin gelişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum."

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