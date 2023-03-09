Erdemir ve İsdemir bu yıl temettü ödemesi yapmayacak

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) ve İsdemir'den yapılan açıklamada, yatırım döneminde olmaları nedeniyle sağlıklı nakit akışının sağlanması için nakit kâr payı dağıtılmamasına karar verildiği bildirildi.



Yatırımcılar tarafından en çok takip edilen hisselerin başında gelen Ereğli (EREGL) hisseleriyle ilgili şirketten şirketten KAP'a yapılan açıklamada, 2022 yılı dağıtılmayan net kârların olağanüstü yedek olarak ayrılmasının 31 Mart'ta yapılacak Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'ın onayına sunulacağı ifade edildi.



ERDEMİR ayrıca yeni hisse geri alım programını duyurdu. Hisse geri alımla ilgili KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:



“Şirketimizin Yönetim Kurulu kararıyla 14 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı'nın iptal edilerek şirketimizin kendi paylarını geri almasını teminen “Pay Geri Alım Programı”nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun 1.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 31 Mart tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.”



Analistler bu kararın sebebi olarak deprem bölgesinde alınan tedbirleri gösterdi.