KAP'a bildirildi: Erdemir ve İsdemir stratejik yatırımlarını devreye aldı

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir ve İsdemir, sürdürülebilir büyüme ve Net Sıfır Yol Haritası hedefleri doğrultusunda stratejik adımları devreye aldı.

KAP'a bildirildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erdemir söz konusu hedef doğrultusunda, 4. Kok Bataryası ve Yan Ürünler Tesisi'nin, İsdemir ise yeni nesil 1. yüksek fırının devreye alındığını KAP açıklamalarıyla duyurdu.

Erdemir'in, kok üretim dengesinin sağlanması, çevresel performansın iyileştirilmesi ve yeni bir tali ürün tesisi kurmak hedefiyle devreye aldığı tesis, yıllık 800 bin ton üretim kapasitesine sahip. Erdemir'in ithal kok ihtiyacını ve dışa bağımlılığını azaltacak olan 4'üncü kok bataryası, maliyetleri azaltarak üretimde arz güvenliğini de güçlendirecek.

İleri teknolojiyle donatıldı

Erdemir'in 1. ve 2. bataryaların yerini almak üzere inşa edilen 4. Kok Bataryası ve Yan Ürünler Tesisi, gelişmiş toz toplama ve filtre sistemlerinin yanı sıra yüksek düzeyde otomasyon alt yapısı gibi birçok ileri teknolojiyle donatıldı. Tesisin mühendislik, planlama, uygulama, sözleşme, satın alma, inşaat, montaj ve test süreçleri, alanında uzman ve tecrübeli Erdemir Mühendislik ve Erdemir ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

60 yıl hizmet veren bataryalar devreden çıkarıldı

4. Kok Bataryası ve Yan Ürünler Tesisi'nin devreye alınmasıyla 1965'ten bu yana hizmet veren ve 74 fırından oluşan 1. ve 2. kok bataryası tamamen kapatıldı. Dünya genelinde aktif en eski kok bataryaları arasında yer alan ve ekonomik ömrünü tamamlayan söz konusu bataryalar, 60 yıllık kesintisiz hizmetlerinin ardından, son fırın itmesiyle birlikte devreden çıkarıldı ve kalan fırınların üretimine tamamıyla son verildi.

Yeni nesil yüksek fırın devreye alındı

Üretim kapasitesini ve sektördeki rekabet gücünü artıracak stratejik bir yatırım gerçekleştiren İsdemir ise, Türkiye'nin en yüksek kapasiteli yeni nesil yüksek fırınını devreye aldı. Türk mühendislerin katkılarıyla tasarlanıp inşa edilen yeni nesil yüksek fırın, enerji verimliliğinin yanı sıra maliyet azaltarak, çevreci üretim süreçleriyle şirketin karbon nötr hedeflerine ve sürdürülebilir büyüme vizyonuna güçlü katkı sunacak.

Son teknolojiyle yeniden tasarlanıp inşa edildi

Yıllık 2,8 milyon ton sıvı ham demir üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük kapasiteli yüksek fırın yatırımı kapsamında, 21 Aralık 1975 tarihinde üretime başlayan ve 19 Mayıs 2016'ya kadar toplam 16 milyon 334 bin 913 ton sıvı ham demir üretimi gerçekleştiren eski 1. yüksek fırın, son teknolojiyle yeniden tasarlanıp inşa edildi. Verimliliği artıran, enerji tasarrufu sağlayan ve ileri teknolojilerle donatılan yeni nesil yüksek fırın, çevre dostu gaz geri kazanım teknolojisiyle emisyonları azaltarak İsdemir'in karbon nötr hedeflerine önemli katkı sağlayacak.

Değişikliklerle enerji kullanımı optimize edildi

İsdemir'in 1. yeni yüksek fırınında tüyer sayısı 16'dan 32'ye, döküm deliği sayısı ise 1'den 4'e çıkarılarak üretim süreci daha hızlı ve etkin hale getirildi. Yeni fırının ham madde besleme sistemi daha modern bir yapıya kavuşturulurken, ısıtma sisteminde yapılan değişikliklerle enerji kullanımı optimize edildi.

Aynı zamanda, gelişmiş izleme ve analiz sistemleri sayesinde üretim süreci daha kontrollü ve verimli hale getirilirken, çevre dostu gaz geri kazanım teknolojisiyle emisyonlar azaltılarak sürdürülebilir üretime yönelik güçlü bir adım atıldı. Gelişmiş enerji dönüşüm sistemi (TRT-Top Gas Recovery) sayesinde 13,5 megavat elektrik üretme kapasitesine ulaşılan yeni yüksek fırın ile enerji verimliliğinde önemli bir yol kat edildi.