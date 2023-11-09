Erdoğan: Mehmet Şimşek'e karışmıyorum, o kendi karar veriyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKYK toplantısında yerel seçim startını resmi olarak verirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan toplantıda, “Hiçbirimiz, ben dahil buradaki hiç kimsenin kişisel menfaatleri ön planda olmayacaktır. Bizim partimizde böyle bir şey olmaması gerekiyor. Bizim davamız kişisel menfaatlerden ve her şeyden daha üstündür. Seçim startını veriyoruz.” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, toplantıda bir MKYK üyesi, narenciyede son 30 yılın en çok hasadının olduğunu, ancak maliyetlerin çok yükseldiğini ve destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mehmet Bey nerede? Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum, o kendisi karar veriyor” diyerek sözü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e bıraktı.

Mehmet Şimşek de narenciye konusunda üreticiye uzun yıllardır destek verildiğini ifade ederek, “Yine elimizden geleni yapacağız ama bununla ilgili bir düzenleme yapılmalı” dediği öğrenildi.

Yüksek faize karşı olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, göreve geldiğinden beri faiz artışını destekleyen Hazine Bakanı Şimşek'e karışıp karışmadığı tartışma konusu oluyordu. Son olarak politika faizi yüzde 35'e yükseltildiğinde Erdoğan'ın Şimşek'i uyardığı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanlığı ise bu iddiayı yalanlamıştı.