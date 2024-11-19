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Et ve Süt Kurumu’ndan et fiyatları açıklaması: Kırmızı ette zam söz konusu değil

Et ve Süt Kurumu, "Et fiyatları artacak" iddialarını yalanladı. Kurumun yaptığı açıklamada, "Kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir" denildi.

Haber Merkezi
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Et ve Süt Kurumu’ndan et fiyatları açıklaması: Kırmızı ette zam söz konusu değil
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Kırmızı et fiyatlarına zam yapılacağı haberleri üzerine Et ve Süt Kurumu açıklama yaptı. İddiaları yalanlayan Et ve Süt Kurumu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.  

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" şeklindeki haberler üzerine bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç doğmuştur.

"Fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alındı"

Kumumumuz kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri almaktadır.

Et ve süt piyaslarını düzenleme ve dengeleme amacı ile sürdürdüğümüz regülasyon çalışmaları kapsamında, piyasaya et arzımız devam etmektedir.

Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup, kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir.

Et fiyatlarının daha da artacağına dair spekülatif iddialara itibar edilememesini kamuoyuna saygı ile duyururuz."

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