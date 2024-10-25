Ev hanımlarının göz bebeğiydi! Yerli dev tencere şirketi iflasın eşiğine geldi

Çoğu ev hanımının ilk tercihlerinden olan Atasoy Kitchenware, çıkmaza giren maliyet problemlerine çözüm bulamadı ve son olarak konkordato talep etti. Dev tencere şirketi Atasoy Kitchenware, eğer konkordatonun şartlarını yerine getiremezse iflas etmek zorunda kalacak.

Son 5 yılda iyice artan ham madde fiyatları ve personel giderleri birçok firmanın belini bükmeye devam ediyor. Sadece son 1 yılda iflas oranlarında yüzde yüzü geçen rakamlardan bahsetmek mümkün. Hem global anlamda hem de Türkiye'de artık kapanan şirketlerin sayısı saymakla bitmiyor.

İşte böyle bir süreçten geçerken yeni bir konkordato haberi de bu sefer mutfak malzemeleri üreticisi yerli firma Atasoy Kitchenware'den geldi. Şirket, zorlu mali tablonun altından bir türlü kalkamayınca konkordato ilan etti.

3 AYLIK SÜRE TANINDI

Sözcü Gazetesi'nde paylaşılan habere göre, Tekirdağ merkezli üretim gerçekleştiren ve Türkiye'nin dört bir yanına tava ve tencere ürünü satışı yapan Atasoy Kitchenware hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verildi.

KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Keşan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından üç ay süre ile geçici mühlet kararı verilen şirketin mali tablolarını incelemek üzere Seyit Cındık, Gülçin Kazan ve Mehmet Kılıç'tan oluşan üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Şirketin belirtilen süre boyunca mali durumunda iyileşme sağlayamaması halinde, hazırlanacak rapor doğrultusunda iflas süreci başlatılacak.

NE ÜRETİYOR?

Atasoy Kitchenware, "Döküm Alüminyum Tencere Setleri, Döküm Alüminyum Tava Takımları, Döküm Alüminyum Omlet Tava Setleri ve Tek Ürünler" kategorisinde üretim yapmaktadır. Özellikle "Dövme 7 Parça Döküm Alüminyum Tencere Setleri" son yıllarda oldukça popüler olmuştur.

Kaynak: Sozcu.com.tr

Derleme: Ekonomim.com