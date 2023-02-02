EYT’nin Meclis süreci başladı

ANKARA (EKONOMİ) Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yasa teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Aksaşoğlu’nun yasa teklifini sunumuyla başladı. Yasa teklifinin en geç gelecek hafta kanunlaştırılması hedefleniyor.

Komisyon toplantısı öncesi CHP’li milletvekilleri teklifin beklentileri karşılamadığına dikkat çeken pankartlar açtılar. Yasa teklifinin görüşmelerine çok sayıda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) dernek temsilcileri, işçi ve işveren sendikaları temsilcileri katıldı.

Meclise sunulan 4 maddelik yasa teklifine göre, 8 Eylül 1999 ve daha önce sigortalı çalışma başlayanlardan SSK’lılardan 5000 - 5975 arasında değişen prim gününü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar yasa yürürlüğe girmesini ardından hemen emekli olabilecekler. Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak.

Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte hemen emekli olabilecek kişi sayısı 2.2 milyon. Bunların 1.7 milyonu SSK’lı, 89 bini BAĞ-KUR’lu, 496 bini de Emekli Sandığı mensuplarından oluşuyor. EYT kapsamındaki toplam kişi sayısı ise 3,5 milyonu SSK, 619 bini BAĞ-KUR, 669 bini Emekli Sandığı iştirakçisi olmak üzere 4.8 milyon kişiden oluşuyor.

EYT kapsamında emekli olup aynı işyerinde çalışmaya devam eden her bir çalışan için 5 puan sosyal güvenlik prim desteği verilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlayan her bir çalışan için işverene 500 TL destek sağlanacak.

EYT’nin 2023 yılı maliyeti 194,4 milyar lira

EYT düzenlemesinin görüşüldüğü Meclis Plan Bütçe Komisyonuna sunulan etki analizine göre; hemen emekli olabilecek 2,2 Milyon kişiden özel sektörde çalışan 4/a ve 4/b statüsündeki sigortalılarının tamamının, kamuda çalışan 4/a ve 4/c kapsamındaki sigortalıların ise yüzde 25’inin emekli olacağı ve yerlerine yeni personel alınacağı varsayımı ile düzenlemenin 2023/Mart döneminde uygulamaya konulması durumunda 2023 yılı emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve 4/b prim kaybının SGK’ya maliyeti 144.7 milyar lira. 49.7 milyar liralık kamu personeli bütçe etkisi ile birlikte Merkezi Yönetim Bütçesi toplam maliyeti 194.4 milyar lira olarak öngörülüyor.

Yaş şartının kaldırılması durumunda prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartını sağladığı için hemen emekli olabilecek 2,2 milyon kişi bulunuyor. Hemen emekli olabilecek 2,2 milyon kişinin, 1,7 Milyonu 4/a’lı, 89 Bini 4/b’li, 496 Bini ise 4/c’lidir. 4/a’lı 3,5 Milyon, 4/b’li 619 Bin, 4/c ise 669 bin olmak üzere, emeklilik için yaşı bekleyen ve ilerleyen yıllarda bekleyecek olan toplam 4,8 milyon kişinin bulunduğu tespit edildi.

Hemen emekli olabilecek 2,2 milyon kişiden özel sektörde çalışan 4/a ve 4/b statüsündeki sigortalılarının tamamının, kamuda çalışan 4/a ve 4/c kapsamındaki sigortalıların ise yüzde 25’inin emekli olacağı ve yerlerine yeni personel alınacağı varsayımı ile düzenlemenin 2023/Mart döneminde uygulamaya konulması durumunda EYT düzenlemesinden etkilenen 4/a kapsamındaki sigortalıların yüzde 87’si mevcutta çalışma hayatında aktif olarak yer alıyor. SGDP teşviki ve yeni istihdam ile birlikte 4/a kapsamında prim kaybı öngörülüyor. Ancak çalışmamaları durumunda ise 4/a kapsamındaki sigortalılar için oluşabilecek azami SGK prim kaybı 45,5 milyar lira olacak.