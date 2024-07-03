Fabrikalar için genç eleman ihtiyacı arttı! 10 bin kişiye ihtiyaç var

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sürecinin başlaması fabrikalarında eleman açığı olan sanayicileri harekete geçirdi. İzmir'in Torbalı ilçesindeki sanayiciler velilere çağrı yaptı. Sanayiciler, meslek lisesi mezunu kişilere ihtiyaçlarının olduğunu, fabrikalarda yetişmiş ara eleman ihtiyacının her geçen gün arttığını belirtti.

"10 bin kişiye ihtiyaç var"

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, bu soruna dikkat çekerek, ilçede 80 bin çalışanın olduğunu, 10 bin çalışana daha ihtiyaç olduğunu söyledi. Meslek lisesi mezunu olup işsiz bulmanın çok zor olduğunu ifade eden Abdulvahap Olgun, "Meslek liselerini seçin, ara eleman değil aranan eleman olun" dedi.

Fabrikalar tam kapasiteyle çalışamıyorlar

Fabrikaların büyük sıkıntı çektiğini, iş yoğunluğundan üç vardiya çalışmak istediğini; fakat yetişmiş ara eleman sorunu nedeniyle bunun gerçekleşmediğini anlatan Abdulvahap Olgun, "Torbalı genelindeki fabrikalarda 80 bin çalışanımız var. 10 bin tane daha yetişmiş nitelikli elemana ihtiyacımız var. Fabrikalar, sanayi tesisleri hepsi 3 vardiya çalışmak istiyor. Yeni makineler, yeni yatırımlar yapmak istiyor; fakat bu makineleri çalıştıracak, yeni vardiyada çalışacak eleman bulamadıkları için tam kapasiteyle çalışamıyorlar. Sürekli eleman aranıyor, nitelikli eleman aranıyor. Hangi fabrikamızın önünden geçsek, fabrikalarımızın giriş kapılarında, dış kapılarında eleman arandığına dair ilanlar görüyoruz. Bunun için hızlı bir şekilde meslek politikamızı, meslek liselerindeki eğitim politikamızı değiştirmemiz gerekiyor; çünkü bu memleketin yetişmiş ara elemana ihtiyacı var" diye konuştu.

"Mavi yaka personel artık beyaz yaka personele yakın maaş alıyor"

Gezer vinç üreticisi Alparslan Kurtmen, üretmenin ülkemiz açısından önemine dikkat çekti. "Ülkemizin güçlenmesini istiyorsak, çocuklarımızı tereddüt etmeden meslek liselerine göndermemiz gerekiyor" diyen Kurtmen, meslek lisesi mezunu yetişmiş elemanlara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Sanayici Alparslan Kurtmen, fabrikalarda çalışan mavi yaka personelin, beyaz yaka; yani ofis veya başka ortamlarda çalışanlara göre yakın maaş aldığını, bazen ise onlarla eş seviyede maaş aldığını söyledi.

"Meslek lisesi mezunlarımıza ihtiyaç var"

Fabrikada 300 çalışanın bulunduğunu ifade eden Kurtmen, "36 tane mühendisimiz var; fakat bununla birlikte çok ciddi anlamda meslek lisesinden mezun olan arkadaşlarla çalışıyoruz. Meslek lisesi ülkemiz için çok önemli bir konu. Benim bu konuda öncelikle gençlere, ailelere söylemek istediğim şey şu; ülkemizin güçlenmesini istiyorsak, çocuklarımızı tereddüt etmeden meslek sitelerine göndermemiz gerekiyor. Gençler de buraları en iyi bir şekilde takip edip daha sonra mezun olduktan sonra, çok iyi bir şekilde iş imkanlarına sahip olacaklarından dolayı bu meslek sitelerinin önemini herkes gibi ben de vurgulamak istiyorum." dedi.

CNS, torna, mobilya öğrenmeleri gerekiyor

Fabrikada çalışan Ramazan Kılınç da, meslek lisesini bitirdikten sonra üniversitenin iki yıllık bölümünde aynı meslek bölümünü okuduğunu söyledi. İş bulma konusunda sıkıntı yaşamadığını ifade eden Kılınç, "Gençlerin; elektrik, CNC, torna, mobilya gibi bu meslekleri öğrenmesi gerekiyor. Geleceğimize sahip çıkmamız için bu meslekleri yapmamız şart. İş imkanı bu mesleklerde yeterince fazla, herhangi bir zorluk çekebileceklerini düşünmüyorum. Tercih dönemimizde olduğumuz için gençlerin bu mesleklere yönelmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye şartlarına göre geçimimizi rahat bir şekilde sağlayacak şekilde maaş durumlarımız mesleki anlamda bizi tatmin edici durumda. 5 yıldan beri çalışıyorum" ifadelerine yer verdi.