UEFA'dan Merih Demiral'ın 'bozkurt' işaretine soruşturma

EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral hakkında UEFA soruşturma başlattığını açıkladı.

UEFA'dan disiplin soruşturması

UEFA'dan yapılan açıklamada, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır. Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Merih Demiral maçın 57. saniyesinde attığı golle Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi. Demiral, maçın 59. dakikasında bir gol daha attı. Demiral attığı gollerin ardından "bozkurt" işareti yapmıştı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan milli futbolcu Merih Demiral, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı" dedi.