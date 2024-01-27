FED faiz toplantısı ne zaman olacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Aralık ayında ABD Merkez Bankası'nın (FED) faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit bırakmasının ardından, FED Ocak 2024 faiz kararı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. FED’in 2024 yılının ilk toplantı tarihi belli oldu. FED toplantısı sonrası açıklanacak faiz kararı altın, dolar, petrol ve kripto para üzerinde etkili olacak. Peki, FED’in 2024 yılının ilk toplantı ne zaman olacak? İşte detaylar…
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
ABD Merkez Bankası FED’in yeni yılın ilk toplantı tarihi belli oldu. FED’in 2024 ilk faiz kararı toplantısı 30-31 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantı ardından faiz kararı 31 Ocak’ta saat 21:00'de duyurulacak.
FED faiz kararı ne ne olur?
Williams yaptığı konuşmada "Hedeflerimize tam olarak ulaşmak için bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşunu sürdürmemiz gerekeceğini tahmin ediyorum. Politika kısıtlamasının derecesini ancak enflasyonun sürekli olarak yüzde 2'ye doğru ilerlediğinden emin olduğumuzda azaltmak uygun olacaktır" dedi.
2024 FED faiz kararı toplantı tarihleri
2024 yılında 8 FED toplantısı düzenlenecek. İlk toplantı 30-31 Ocak 2024 tarihinde olacak. Diğer toplantı tarihleri,
19-20 Mart,
30 Nisan-1 Mayıs,
11-12 Haziran,
30-31 Temmuz,
17-18 Eylül,
6-7 Kasım,
17-18 Aralık.