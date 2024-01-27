FED faiz toplantısı ne zaman olacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası FED’in yeni yılın ilk toplantı tarihi belli oldu. FED’in 2024 ilk faiz kararı toplantısı 30-31 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantı ardından faiz kararı 31 Ocak’ta saat 21:00'de duyurulacak.

FED faiz kararı ne ne olur?

Williams yaptığı konuşmada "Hedeflerimize tam olarak ulaşmak için bir süre daha kısıtlayıcı bir politika duruşunu sürdürmemiz gerekeceğini tahmin ediyorum. Politika kısıtlamasının derecesini ancak enflasyonun sürekli olarak yüzde 2'ye doğru ilerlediğinden emin olduğumuzda azaltmak uygun olacaktır" dedi.

2024 FED faiz kararı toplantı tarihleri

2024 yılında 8 FED toplantısı düzenlenecek. İlk toplantı 30-31 Ocak 2024 tarihinde olacak. Diğer toplantı tarihleri,

19-20 Mart,

30 Nisan-1 Mayıs,

11-12 Haziran,

30-31 Temmuz,

17-18 Eylül,

6-7 Kasım,

17-18 Aralık.