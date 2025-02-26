Financial Times duyurdu: Baykar, İtalyan savunma şirketi Leonardo ile ortaklığa hazırlanıyor

Türk insansız hava aracı (İHA) üreticisi Baykar'ın, İtalya’nın önde gelen savunma şirketlerinden Leonardo ile üretim ortaklığı konusunda anlaşmaya yapacağı belirtildi. Financial Times'ın haberine göre, iki şirket önümüzdeki hafta ortak girişimin çerçevesini belirleyecek bir mutabakat zaptı imzalayacak. Bu anlaşmanın, Avrupa’nın İHA üretim kapasitesini önemli ölçüde artırabileceği ifade ediliyor.

Baykar, yapay zeka destekli insansız hava aracı üretiminde dünya liderleri arasında yer alıyor. Şirketin ana ürünü olan Bayraktar TB2 orta irtifa ve uzun menzilli taarruz İHA’sı olarak Türk savunma kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ancak Baykar’ın gelirlerinin yüzde 90’ının ihracattan geldiği, 2023 yılında 35 ülkeye yapılan satışların 1,8 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.

Leonardo, Baykar ile Avrupa pazarına açılacak

Leonardo, İngiltere merkezli BAE Systems ve Japon JAIEC ile birlikte Küresel Muharip Hava Programı (GCAP) kapsamında yeni nesil savaş uçağı geliştiren üç büyük savunma şirketinden biri olarak tanınıyor. Baykar ile yapılacak iş birliğinin, yüksek teknolojiye sahip ve altıncı nesil platformlarda görev yapabilecek bir İHA geliştirilmesine olanak tanıyabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, bu ortaklık Baykar’a uzun süredir hedeflediği Avrupa pazarına erişim sağlama fırsatı sunacak. Türk savunma sanayi şirketi geçtiğimiz ay İtalyan motor üreticisi Piaggio’nun havacılık birimini satın almış, böylece Avrupa havacılık sektöründeki varlığını genişletmeye yönelik önemli bir adım atmıştı.

Analistler, Piaggio Aerospace’in satın alınmasını Baykar’ın Avrupa’daki ithalat engellerini aşmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendirirken, şirketin Piaggio’nun İtalya’daki tesislerinde istihdamı artırmayı planladığı ifade ediliyor.

Leonardo ve Baykar arasındaki temasların, Piaggio anlaşmasının tamamlanmasına yakın başladığı belirtilirken, Leonardo CEO’su Roberto Cingolani ile Bayraktar kardeşlerin geçtiğimiz ay karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Leonardo ve Baykar'dan henüz bir açıklama gelmedi.