Financial Times'dan ses getirecek Mehmet Şimşek yorumu

İngiliz Financial Times, gazetesi, Hafize Gaye Erkan’ın yerine yardımcısı Fatih Karahan’ın geldiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndaki (TCMB) değişimi irdeleyen bir makale yayınladı.

Yayın Kurulu’nun değerlendirmesini içeren yazıda, “Merkez’deki ani istifaya yatırımcının tepkisinin sessiz olmasının ülkenin ekonomik liderliğindeki gerçek gücün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’te olduğunu gösteriyor” yorumu yer aldı.

Gaye Erkan’ın istifasının kısa süreliğini eski kötü günlere dönüş hissiyatı uyandırdığını belirten FT, “Ancak daha önceki tasfiyelerin aksine, Erkan'ın ayrılışı piyasalarda neredeyse hiç dalgalanma yaratmadı. Bunun nedeni kısmen, yerine geçen ve eski yardımcısı olan Fatih Karahan'ın Pennsylvania Üniversitesi, New York Merkez Bankası ve Amazon'u kapsayan bir geçmişe sahip olması” ifadesini kullandı.

Fatih Karahan’la ilgili Goldmans Sachs’ın kullandığı “saygın” sıfatını da anımsatan FT Yayın Kurulu’nun değerlendirmelerinden öne çıkan noktalar şöyle:

Şimşek'in güven verici varlığı

* Ancak piyasalardaki sakin havanın asıl anahtarı, 11 yıl boyunca Erdoğan hükümetinde üst düzey ekonomik görevlerde bulunan ve 2018'de sıkıntılı koşullar altında görevinden ayrılan ve geçen yılki seçimlerden sonra tekrar göreve getirilen eski Merrill Lynch bankacısı Şimşek'in güven verici varlığı.

* Şimşek, tahvillerini satın almak için yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyan Türkiye için piyasaların önemli olduğunu biliyor.

* Türk medyasının uğursuz ve komplocu yabancı yatırımcılara ilişkin düşmanca tasviri neyse ki artık eridi. Ayrıca, para birimi çöktüğünde vatandaşların ithal mallarda daha fazla fiyat artışından musdarip olduğunu da biliyor.

* Ekonomi politikasında sürekliliğe ve özellikle enflasyonda istikrara duyulan ihtiyacın farkında.

Şimşek'in omuzlarındaki yük çok fazla

* Merkez Bankası henüz bunu başarmaya yakın değil - yıllık enflasyon hâlâ yüzde 65'e yakın seyrediyor. Yine de fon yöneticileri Şimşek'e bu işi yönetme ve en önemlisi Erdoğan'ı yanında tutma konusunda güveniyor ve yeniden atanmasından bu yana yıllar sonra ilk kez Türk varlıklarına geri dönmeye istekli olduklarını kanıtladılar.

* Şimşek'in Merkez Bankası için seçtiği Karahan, Wall Street analistleri ve yatırımcıları için yeterli bir isim.

* Şimşek'in omuzlarındaki yük çok fazla ve yatırımcılar açısından böylesine yoğun bir kilit adam riski taşıması sağlıksız.

Güvensizlik devam ediyor ama...

* Türkiye'nin ekonomik mekanizmasının üst kademelerinde saygınlığı olan daha geniş bir kadro, Erdoğan'ın ortodoksiye dönüşümünün köklü olduğunun kanıtı olarak oldukça arzu edilir.

* Şimdilik Cumhurbaşkanı ile Batılı fon yöneticileri arasındaki karşılıklı güvensizlik devam ediyor. Yatırımcılar Şimşek'in aralarındaki ikna kabiliyeti yüksek figür olduğuna inanıyor.