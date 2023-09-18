Fitch, 11 şirketin not görünümünü yükseltti
Fitch Arçelik, Aydem, Emlak Konut, Pegasus, OYAK, THY, Şişe Cam, Türk Telekom, Turkcell, Ülker ve Rönesans GYO'nun not görünümünü "negatif"den "durağan"a yükseltti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından 11 şirketin notu görünümünü de aynı yönde revize etti.
Fitch'in görünümünü "negatif"den "durağan"a çıkardığı şirketler, Arçelik, Aydem, Emlak Konut, Pegasus, OYAK, THY, Şişe Cam, Türk Telekom, Turkcell, Ülker ve Rönesans GYO oldu.