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Fitch’ten Türkiye açıklaması: Riskler sürüyor!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye kredi notu değerlendirmesi beklenirken, değerlendirme yaparak temel senaryosunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Fitch’ten Türkiye açıklaması: Riskler sürüyor!
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, sıkılaştırma önlemleri ve yetkililerin ortodoks para politikasına geri dönmeye devam etmesi nedeniyle Türk bankaları için refinansman risklerinin azaldığını belirtti.

Fitch yeni raporunda bununla birlikte, bankaların 2024 yılında dokuz ayda daha da artan kısa vadeli dış borçlarının yüksek payı ve yatırımcı duyarlılığına olan hassasiyetleri nedeniyle bu risklerin hala mevcut olduğunu vurguladı.

Derecelendirme kuruluşu, temel senaryolarının Türkiye'nin mevcut ekonomik programını sürdürmesi yönünde olduğuna işaret etti ancak finansal istikrar risklerinin yeniden canlanmasına yol açabilecek ve yabancı para talebini yeniden canlandırabilecek politika değişikliği riskinin devam ettiğini kaydetti.

Fitch, döviz talebini ve kredi büyümesini kontrol eden düzenlemelerin, enflasyon düştükçe ve makroekonomik istikrar iyileştikçe kademeli olarak çözülmesini beklediklerini ifade etti.

Fitch'ten not değerlendirmesi öncesinde Türk bankalarına uyarıFitch'ten not değerlendirmesi öncesinde Türk bankalarına uyarıEkonomi

 

 

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