Franchise'da işlem hacmi 50 milyar dolara ulaştı

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Ürün ve hizmet gibi birçok alanda başarılı olmuş markaların isim hakkını belirli bir bedel karşılığında yatırımcılara vermesi olarak tanımlanan franchise sistemi, salgında da büyümesini sürdürdü. 2 yıl önce 40 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşan sektörün bu yılı 50 milyar dolar ile kapatmasını beklediklerini kaydeden Ulusal Franchise Derneği (UFRAD) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, söz konusu rakamın önümüzdeki yıl ise 55 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini kaydetti. 19-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Tüyap İstanbul’da ziyaretçileriyle buluşacak fuar ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan UFRAD Başkanı Aydın, 2022 itibari ile söz konusu sistemde 4 bin 500 markanın yer aldığını belirterek, UFRAD olarak yaptıkları çalışmaların da katkısı ile bunların 450’sinin de yurtdışına açıldığını kaydetti.

Tam bağımsız bir ülkenin temeli markalaşmaktır

Bu sayının yeterli olmadığına dikkat çeken Aydın, şöyle devam etti: “85 milyon nüfuslu ülke olarak 500 milyar dolarlık ihracat hedefliyorsunuz. Peki, bunu nasıl yapacaksınız? Tam bağımsız bir ülke olmanız için kendi markalarınız olması lazım. Yüzyılımızda bir ülkeyi kendine ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi olarak bağımlı hale getirmeniz için tanklarınızı, toplarınızı, binalarınızı oraya göndermeniz gerekmiyor. Markalarınızı gönderdiğiniz zaman o ülkeyi kendinize bağımlı hale getirirsiniz. O halde tam bağımsız bir ülkenin temeli markalaşmaktır. UFRAD bugüne kadar bu kapsamda çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bunların en önemlisi ise her yıl yaptığımız fuarlardır. Çünkü bu fuarlarda yatırımcı ile marka sahiplerini bir araya getiriyoruz.” Bu fuarları birer üniversiteye benzeten Aydın, “Çünkü sadece yatırımcı ile marka sahibi değil, aynı sektörde faaliyet gösteren insanlar da kendi sektöründeki son gelişmelere bu fuarlarda erişebiliyor” ifadelerini kullandı.

300 bin istihdam yaratıldı

Önümüzdeki yıl 55 milyar dolarlık hacme ulaşmasını öngördükleri sistem ile ilgili de bilgi veren Doç. Dr. Aydın, “Sektör artık segment atlamalı ve başka bir levele geçmeli. 2022 itibari ile sektörün ticaret hacmi 50 milyar dolara ulaştı.

Sektörün ürettiği istihdam sayısı 300 bin. 2023’te 55 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bekliyoruz. 2023’te 15 binden fazla girişimcinin franchise sektöründe yatırım yapmasını öngörüyoruz. Şu anda bizdeki zincir işletme sayısı 3 bin 700. Zincir işletmelere bağlı şube sayısı ise 66 bin.

Yani Türkiye’de bugün 66 bin mağaza franchise sektörü ile ticari hayatını devam ettiriyor. Yurtdışında ise 540’ye yakın markamız at koşturuyor. Sektör kriz zamanları daha hızlı büyüyor. Şu an sektörde geri dönüş süresi ise 5 yıl civarında seyrediyor” ifadelerini kullandı.

30 ülkeden 20 bin ziyaretçi bekleniyor

Tüyap İstanbul’da ilk kez “Global Franchise, Global Sektör” sloganı ile yeni yerinde düzenlenecek ve 4 gün sürecek olan fuarda; 30 ülkeden 20 bin ziyaretçi, 40 farklı sektörden 250’den fazla katılımcı firma yer alacak. Fuarda; Katar, Dubai, BAE, Fas, Mısır, Tunus, Almanya, Hollanda, Kırgızistan, Özbekistan ve Romanya başta olmak üzere 30’un üzerinde ülkeden iş insanları ziyaretçiler arasındaki bulunacak.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Franchise ve Markalı Bayilik Fuarı’nın 2023 yılında ilk kez Tüyap İstanbul’da ziyaretçileriyle buluşacağı belirterek, “UFRAD Franchising Derneği ile güç birliği yaparak Franchise İstanbul Expo’yu düzenlemek için hazırlıklarımıza başladık. Tüyap’ın 4 ülkedeki yurt dışı ofisleriyle ve 22 ülkedeki 80’i aşkın temsilcilik ağıyla, Franchise İstanbul Expo katılımcılarına özellikle ihracat bağlantıları konusunda yeni fırsatlar sağlamayı, ticaret hacimlerine ivme katmayı amaçlıyoruz. Dijital evrenimiz MyTüyap’ın inovatif çözümleriyle de katılımcılara hibrit bir fuar deneyimi yaşatacağız” dedi.