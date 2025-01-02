Gecelik faiz, politika faizinin üzerine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın son toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 48,5’e çekerken, beklenenden daha şahin bir mesaj verince likidite fazlası da geriledi.

TCMB verilerine göre, yılın son işlem gününde likidite fazlası 250,3 milyar TL'ye sert gerilerken, sistemdeki likidite fazlası 6 Aralık tarihinden bu yana en düşük seviyeye çekildi.

Likidite fazlasındaki gerilemeyle birlikte gecelik faiz de yeniden politika faizinin üzerini test ederek, 31 Aralık tarihi itibariyle yüzde 48,73 oldu.

TCMB, aralık PPK toplantısında politika faizini 2,5 puan düşürerek yüzde 50’den yüzde 47,5 seviyesine çekerken, daha önce 6 puan olarak uygulanan faiz koridorunu 3 puana daraltmıştı.