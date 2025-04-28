  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Süre uzatılmayacak
Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Süre uzatılmayacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 kurumlar vergisi beyannamesinin ve ödemesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar yapılması gerektiğini, sürenin uzatılmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Süre uzatılmayacak
Takip Et

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Beyannamelerin "gib.gov.tr" aracılığıyla "dijital.gib.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda verileceği belirtilen açıklamada,"Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin 30 Nisan Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden kurumlar vergisinin aynı sürede ödenmesi gerekmekte olup söz konusu süre uzatılmayacaktır." denildi.

Açıklamada, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin, tahakkuk eden kurumlar vergisini 1-30 Nisan'da Başkanlığın internet sitesi (Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil Uygulaması) üzerinden anlaşmalı bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, banka hesabından veya yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi ya da banka kartlarıyla, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.), ödeyebilecekleri kaydedildi.

Garanti BBVA ilk çeyrek bilançosunu açıkladıGaranti BBVA ilk çeyrek bilançosunu açıkladıŞirket Haberleri

 

IBM'den ABD'ye 150 milyar dolarlık yatırım planıIBM'den ABD'ye 150 milyar dolarlık yatırım planıŞirket Haberleri

 

Ekonomi
SEDDK açıkladı: Araç sigortalarında yeni dönem
Araç sigortalarında yeni dönem
Kullanıcılar şikayet yağdırdı! Mobil fatura ve kayıp posta ilk sırada
Kullanıcılar şikayet yağdırdı! Mobil fatura ve kayıp posta ilk sırada
Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı 26 bin lirayı aştı
Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin lirayı aştı!
 Türk Traktör yatırım kararından vazgeçti! KAP’a bildirildi
 Türk Traktör yatırım kararından vazgeçti! KAP’a bildirildi
Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı Kocaeli’de başladı
Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı Kocaeli’de başladı
Türk Kızılay'ın vekaletle kurban kesim fiyatı belli oldu
Türk Kızılay'ın vekaletle kurban kesim fiyatı belli oldu