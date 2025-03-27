Gelir vergisinde beyanname verme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

GİB'den yapılan açıklamada, karara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.