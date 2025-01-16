Getir'de hisse satışı mahkemelik oldu: 'Haklarımıza çökmek istiyor'

Getir'in kurucusu Nazım Salur başta olmak üzere kurucu ortaklar, şirketin ikiye bölünmesi karşılığında 250 milyon dolar kaynak sağlanması için Mubadala ile geçen yıl haziran ayında anlaşmaya vardı. Ancak ikiye bölünme süreci şu ana kadar tamamlanmadı.

"Mubadala anlaşmayı çiğniyor"

Getir'in kurucularından Nazım Salur, dün gece sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamasında Mubadala'nın anlaşmayı çiğnediğini ve ortakların haklarına "çökmek" istediğini iddia ederek anlaşmazlığın hukuki boyuta taşınacağını duyurdu.

BAE devlet fonu @Mubadala @Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık. İleride daha detaylı açıklamaları da yapacağız. — Nazım Salur (@NazimSalur) January 15, 2025

Salur, Mubadala'nın "Zorbalıkla hukuka aykırı şekilde darbe yaparak, kurucu ortakların hisselerine el koymak" istediğini öne sürdü.

Mubadala'dan 250 milyon dolarlık kaynak

Pandemi esnasında değerlemesi 10 milyar doların üzerine çıkan ve Avrupa ile ABD pazarına yayılan Getir, tüketici talebinin azalmasıyla birlikte mali zorluklar yaşamaya başladı. Şirket, geçen yıl haziran ayında uluslararası faaliyetlerini kapatmaya karar verdi. Bununla birlikte ikiye bölünmesi karşılığında Mubadala'dan 250 milyon dolar kaynak aldı.

Mubadala, sağladığı kaynak karşılığında Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacaktı. Ayrıca Getir'in e-ticaret, finans, mobilite ve ABD'deki FreshDirect'in de olduğu diğer iştirakleri Nazım Salur ve Getir'in kurucularının büyük ortak olarak yer alacağı ikinci bir yapı altına taşınacaktı.

Reuters'a konuşan doğrudan bilgi sahibi bir kaynak Mubadala'nın çeşitli "geciktirme taktikleri kullanarak" anlaşmadaki takvime bilinçli şekilde riayet etmediğini, ikinci yapıda yer alması gereken yedi şirketten sadece ikisinin kuruculara ait yapıya transferinin tamamlandığını söyledi.

Kaynağın verdiği bilgiye göre Mubadala ayrıca, geçen yılın sonlarına doğru aralarında Getir Finans'ın da yer aldığı beş şirketi kurucuların yer aldığı yapıya devretmeyeceğini beyan etti. Ayrıca Mubadala bunu takiben, söz konusu şirketlerin altında yer aldığı Getir Türkiye'nin kontrolünü ele geçirmek, yani bu beş şirketin devredilmesini engellemek için Getir Türkiye'nin sahibi olan Hollanda'da kurulu çatı şirketinin genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Kurucu ortakların hukuki mücadele başlatmayı düşündükleri sorusu üzerine Mubadala tarafından yapılan yazılı açıklamada, Getir'in yönetim kurulundaki bağımsız üyelerin Mubadala tarafından hazırlanan "alternatif işlem" planına destek verdiği yer aldı.

Onay için Genel Kurul toplanacak

Açıklamada kurucu ortakların haziran ayında varılan ikiye bölünme anlaşmasını "yerine getiremeyeceklerini ortaya koymaları" üzerine Mubadala'nın bu anlaşmanın yerine geçecek bir işlem kurguladığı ifade edilerek, bu işlemin onay için gelecek hafta toplanacak Genel Kurul'a sunulacağı ifade edildi.

Kaynak, Hollanda'daki ana şirketin yönetim kurulunun "usulsüz karar alarak" genel kurulu pazar günü toplantıya çağırdığını, bazı kurucu ortakların toplantının iptal edilmesi ve şirkete bağımsız bir temsilci atanması için iki gün önce Hollanda ticaret odasına başvuruda bulunduğunu söyledi. Kaynağın verdiği bilgiye göre başvuru hakkında karar yarın açıklanabilir.

Mubadala tarafından yapılan açıklamada, hazırlanan yeni mekanizmanın "Getir'e mali istikrar getireceği, uzun vadeli faaliyet planının uygulanmasını ve 18,000 Türk çalışanın istihdamının sürdürülmesini sağlayacağı" ifade edildi.