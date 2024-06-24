250 milyon dolar yatırım alan Getir'den bölünme açıklaması

Hızlı market teslimat sektörünün öncüsü Getir, bugün 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurdu. Bu yatırım sonrası stratejik bir yeniden yapılanmaya da giden Getir, bundan sonra her biri farklı pazar fırsatlarına odaklanan iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı. İlk grup Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanırken, ikinci grup ise Getir'in e-ticaret, finans, mobilite ve ABD’deki FreshDirect’in de olduğu diğer faaliyetlerini yürütecek.

Getir'de yeniden yapılanma

Getir'in mevcut hissedarlarından Mubadala Investment Company'nin, şirkete ek sermaye sağlayarak Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacağı açıklandı. Nazım Salur ve Getir'in kurucuları ise yeni yapılanma sonrası oluşan grupta azınlık hisselerine sahip olmaya devam edecek. Yeniden yapılanma ile Getir'in Türkiye’de daha fazla kaynak ile online market teslimatı sektörünün lideri olarak bu alana daha güçlü odaklanmasına olanak sağlaması bekleniyor.

GetirFinans'ın ortaklık yapısı

Yeniden yapılandırma kapsamında oluşturulan, Nazım Salur ve Getir kurucularının büyük ortak olarak yöneteceği diğer grup ise, e-ticaret alanında faaliyet gösteren n11, mobilite alanında GetirBiTaksi ve GetirAraç, kariyer platformu Getirİş ve New York'ta market ürünleri teslimatı alanında faaliyet gösteren FreshDirect hizmetlerini yönetecek. Mubadala ve yeni yatırım turundaki diğer yatırımcılar ise bu hizmetleri kapsayan grupta azınlık hissesine sahip olacak.

Getir'in finansal alanda hizmet vermek amacıyla gerekli izinlerin alınmasının ardından hayata geçirmeye hazırlandığı GetirFinans'ın ortaklık yapısı ise yüzde 40 Getir'in kurucuları, yüzde 32 Mubadala ve yeni yatırım turundaki diğer yatırımcılar, yüzde 20 İş Bankası’nın yatırım fonu Maxis ve yüzde 8 Crankstart şeklinde olacağı bildirildi.

Gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni yapılanma kapsamında her iki grup da mevcut şekilde Getir uygulaması çatısı altında faaliyet göstermeye devam edecek.

"Dünyada bir ilki başlatmış olmanın gururunu yaşıyoruz"

Yeni yapılanmayı değerlendiren Getir Kurucusu Nazım Salur: “9 yıl önce 10 dakikada market ürünleri teslimatı ile dünyada bir ilki başlatmış olmaktan gurur duyuyoruz. Yarattığımız ve öncüsü olduğumuz bu sektördeki başarımız Getir'in tüm çalışanlarının ve yatırımcılarımızın özverisi ve sıkı çalışması olmadan mümkün olamazdı. Bugüne kadarki katkıları için hepsine teşekkür ediyorum. Oluşturduğumuz bu yeni yapı, Getir'in Türkiye’de online market ve yemek teslimatı hizmetlerinin daha iyi konumlandırılmalarını sağlarken, benim ve kurucu ortaklarımın gelecek vaat eden diğer Getir hizmetlerine yeterli zaman ayırmamıza imkân verecek.” dedi.

"Son yatırımımız geleceğe duyduğumuz güçlü güveni yansıtmaktadır"

Getir Yönetim Kurulu Üyesi ve Mubadala Diversified Investments Platform CEO'su Hani Barhoush ise yeniden yapılanma ve son yatırımla ilgili olarak şunları söyledi: “Mubadala, her zaman Getir'in uzun vadeli ve kararlı bir yatırımcısı oldu. Son yatırımımız ise şirketin Türkiye'deki ana faaliyet alanının vaat ettiği geleceğe duyduğumuz güçlü güveni yansıtmaktadır. Yönetim Kurulu adına, Getir'e yıllar boyunca kazandırdığı vizyon ve liderlik için Nazım Salur'a takdir ve şükranlarımızı sunuyor ve kendisiyle iş birliği yapmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”

Bunun yanı sıra Getir Yönetim Kurulu, şirketin Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmetlerinin liderliğine, kurulduğu ilk günlerinden bu yana Getir’de pek çok alanda görev almış ve son olarak Türkiye'deki market hizmetinin CEO’su olan Batuhan Gültakan'ı atadı.