GİGDER'in yeni başkanı Bayram Tekçe oldu

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği’nin (GİGDER) 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği olarak kurulan GİGDER'in yeni ismi Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği oldu.

GİGDER Yönetim Kurulu Başkanlığına ise dernekte başkan yardımcılığı görevini yapan Bayram Tekçe seçildi. Tekçe, görevi 4 yıldır başkanlığı sürdüren Faruk Akbal'dan devraldı. GİGDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına ise Ahmet Talat Karasu, Ahmet Kasım Değerli ve Abdüssamet Bahadır getirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan GİGDER Başkanı Bayram Tekçe, Faruk Akbal'dan devraldığı bayrağı daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını bildirdi. Derneğin isminin değiştiğini ancak kısaltmasının aynı kaldığını belirten Tekçe, şunları kaydetti: "Bu vesileyle vurgulamak isterim ki yeni döneme güçlü yönetim kadromuzla hazırız. Derneğimizi daha ileriye götürmek için büyük heyecan duyuyorum. Önümüzdeki dönemde GİGDER olarak gayrimenkul ihracatı ekosisteminin oluşturulması için gereken kanuni altyapının hazırlanması için gereken adımları atacağız. Ülkemizde yatırım yoluyla ikametin (RBI) geliştirilmesi için müzakerelerimize devam edeceğiz. Derneğimizi, işbirliği ve dayanışma ruhuyla daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum."

"Doğrudan yatırım getirmeyi ivmelendireceğiz”

Bayram Tekçe, yabancıya konut satışında zorlu bir dönemden geçildiğini, GİGDER üyelerinin Türkiye'ye doğrudan yatırım getirmek için çok zorlu şartlarda hizmet vermeye çalıştığını dile getirerek, "Atalarımızın bu ülkeyi 100 sene önce ne zorluklarla ne fedakarlıklarla ne büyük başarılarla kurduğunu biliyoruz. Bu sebeple bizler de en doğru stratejiyle hep birlikte bu zorlukları aşıp, güzel ülkemize doğrudan yatırım getirmeyi ivmelendirerek sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılda 300-500 milyon dolar bandında olan doğrudan gayrimenkul yatırım tutarının 7-8 milyar dolarlara ulaştırıldığını belirten Tekçe, şöyle devam etti: "Şimdi büyük sorunlarla da dayanışmayla baş edeceğiz. Yeni dönemde medya ve üye iletişimini bu anlamda önemsiyorum. Sektörün doğrularını anlatmaya devam etmemiz gerekiyor. Ülkelerin ortalama doğrudan yatırımlarının yüzde 46'sını hep gayrimenkul yatırımları oluşturur. Biz de ülkemize daha fazla katkı sağlayacağız. Sektörümüze de nakit akışı sağlamayı sürdüreceğiz. Bu amaçla hizmet ihracatçısı olmayı ana merkeze koyuyorum. Derneğimizin adını da bu amaçla değiştirdik."