GPD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alp Önder Özpamukçu seçildi
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), olağan gelen kurulunu gerçekleştirdi. Yeni yönetimin belirlendiği genel kurulda, Alp Önder Özpamukçu, derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), seçimli olağan gelen kurulunu gerçekleştirdi. Yeni dönemde derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Alp Önder Özpamukçu seçildi.
Migros İcra Başkanı O. Özgür Tort, Caffe Nero Türkiye CEO’su Ahmet Yanikoğlu ve Özay Hukuk Direktörü Merter Özay ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları olarak görev alacak.